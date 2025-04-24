Україна і США домовилися розпочати роботу над зоною вільної торгівлі і обговорили угоду про надра

У Вашингтоні 23 квітня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся із Міністром фінансів США Скотом Бессентом, повідомляє пресслужба уряду. Сторони домовилися розпочати роботу над зоною вільної торгівлі між Україною та США.

Ключові факти

Основною темою розмови Шмигаля та Бессента стало економічне співробітництво, а також питання фінансової допомоги Україні на наступний рік.

«Уряд України без сумніву підтримує укладення угоди про економічне партнерство між американським та українським народами та створення інвестиційного фонду відбудови», – підкреслив Шмигаль.

Він додав, що переговорні команди продовжують активну роботу, як і передбачено підписаним меморандумом.

Переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня.

Сторони обговорили важливі політичні моменти майбутнього документа.

Прем’єр наголосив, що згідно з українським законодавством, угода має бути обов’язково ратифікована у Верховній Раді.

«Цінуємо конструктивний тон перемовин між нашими технічними командами й розраховуємо на подальший плідний діалог задля добробуту українського та американського народів», — підкреслив Шмигаль.

Сторони обговорили посилення санкцій щодо енергетичного сектору РФ у звʼязку з окупацією Запорізької АЕС.

Контекст

17 квітня Україна та Сполучені Штати Америки підписали меморандум, який підтверджує намір сторін фіналізувати й укласти угоду про надра. Повний текст документа читайте тут.

24 квітня між Україною та США розпочнеться новий етап переговорів про надра, зараз опрацьовуються формулювання щодо майбутнього інвестиційного фонду. Безпосередньо угода про створення спільного інвестиційного фонду буде укладатися між українським державним підприємством та Міжнародною фінансовою корпорацією розвитку США (DFC).