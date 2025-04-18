Соглашение о недрах. Украина и США начнут новый раунд переговоров на следующей неделе

В четверг, 24 апреля, между Украиной и США начнется новый этап переговоров о недрах, сейчас прорабатываются формулировки по будущему инвестиционному фонду, сообщил в эфире телемарафона заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.

Ключевые факты

По словам Качки, на следующей неделе у главы правительства Дениса Шмыгаля запланирован визит в США, где он примет участие в весеннем собрании МВФ и Всемирного банка, а также встретится с министром финансов США Скоттом Бессентом.

«Также в четверг, 24 апреля, начнется новый раунд переговоров. Мы сейчас параллельно работаем с юридическими командами – нашей и американской – и пытаемся поснимать много технических вопросов, чтобы сузить их до наиболее чувствительных, нуждающихся в политическом решении», – заявил Качка.

Он отметил, что то, будет ли готово непосредственно соглашение к 26 апреля, зависит от «конструктивности переговоров».

«Мы готовы показывать максимальную эффективность, но объем всех сделок и документов, которые в этом комплексе есть, исчисляется десятками страниц. Будем действительно стремиться, но никто не обещает, что 26 числа мы закончим», – сказал замминистра, добавив, что в переговорах есть правило, что «ничего не согласовано до тех пор, пока все не согласовано».

По словам Качки, о признании долгом уже оказанной США помощи речь не идет, и требования его возвращать также нет. «Речь идет о том, что конструкция должна быть такой, что от деятельности этого фонда, от будущих инвестиций в Украину США как один из партнеров, а значит, и Украина тоже как второй партнер, заработают по меньшей мере столько, сколько оказывалось помощи, а может и больше», – сказал Качка.

Замминистра заявил, что продолжается работа над формулировками, которые бы четко давали понятие о виде фонда.

Прямое соглашение о создании совместного инвестиционного фонда будет заключаться между украинским государственным предприятием и Международной финансовой корпорацией развития США (DFC), заявил Качка.

Контекст

24 марта Дональд Трамп выразил уверенность в быстром заключении соглашения между Украиной и США о добыче полезных ископаемых. Уже 26 марта министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Украине был передан проект расширенного соглашения, предусматривающего углубление сотрудничества по разным направлениям.

11 апреля в Вашингтоне состоялись переговоры между Украиной и США о доступе американской стороны к минеральным ресурсам Украины. По данным Reuters, которые подтверждает источник и представитель Минфина США, атмосфера была напряженной и «антагонистической».

Президент Владимир Зеленский положительно оценил встречи технических команд Украины и США по вопросам соглашения о полезных ископаемых и анонсировал их продолжение. По его словам, у правительственной команды Украины, которая работает с американской стороной по соглашению о недрах, есть хорошие результаты, базовые юридические вещи почти доработаны.

17 апреля Украина и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум, подтверждающий намерение сторон финализировать и заключить соглашение о недрах.