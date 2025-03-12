Украина не будет признавать оккупированные РФ территории, а выборы состоятся только после окончания войны – Зеленский

Украина не будет признавать никакие территории, оккупированные Россией, а выборы будут проходить только после снятия военного положения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге 12 марта, пишет « Интерфакс-Украина ».

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Зеленский подчеркнул, что ни он как президент, ни граждане Украины не будут нарушать Конституцию. По его словам, украинцы продолжат защищать свое государство, своих людей и свою землю.

«Нам очень непросто против такого врага драться, это понятно, но сегодня мы воюем за нашу независимость, и потому признавать какие-либо оккупированные территории Российской Федерацией мы не будем», – сказал Зеленский.

Президент отметил, что военное положение будет отменено после окончания войны, и выборы будут проходить после его снятия.

«Никто ничего специально отсрочивать не будет», – сказал Зеленский.

Он отметил, что после возможного введения 30-дневного режима тишины можно будет полностью подготовить план окончания войны.

Контекст

Президент РФ Владимир Путин не намерен идти на компромиссы по мирным переговорам с Украиной, считают представители западных спецслужб. Такая позиция Кремля усложняет попытки президента США Дональда Трампа добиться реалистичного окончания войны.

Среди заведомо неприемлемых условий Путина – международное признание захваченной Москвой украинской территории, обязательство Украины к нейтралитету и отказ от европейских миротворцев. Представители спецслужб отмечают, что российский лидер готов продолжать боевые действия, если его цели не будут достигнуты.

На этой неделе спецпосланник Трампа Стив Виткофф посетит Москву для встречи с Путиным. По итогам переговоров в Джидде Украина согласилась с предложением США о 30-дневном перемирии при условии обоюдного согласия с Россией. Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что на следующей неделе эксперты начнут обсуждать детали прекращения огня. Источники Reuters в Кремле считают, что Путин, вероятнее всего, не примет предложение США.