Україна не визнаватиме окуповані РФ території, а вибори відбудуться тільки після закінчення війни – Зеленський

Україна не визнаватиме жодні території, окуповані Росією, а вибори будуть проходити тільки після знаття військового стану. Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу 12 березня, пише Інтерфакс-Україна .

Деталі

Зеленський наголосив, що ані він як президент, ані громадяни України не порушуватимуть Конституцію. За його словами, українці продовжать захищати свою державу, своїх людей і свою землю.

«Нам дуже непросто проти такого ворога битись, це зрозуміло, але сьогодні ми воюємо за нашу незалежність, і тому визнавати будь-які окуповані території Російською Федерацією ми не будемо», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що військовий стан буде скасований після закінчення війни, і вибори будуть проходити після його знаття.

«Ніхто нічого спеціально відтерміновувати не буде», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що після можливого введення 30-ти денного режиму тиші, можна підготувати повністю план закінчення війни.

Контекст

Президент РФ Володимир Путін не має наміру йти на компроміси в мирних переговорах з Україною, вважають представники західних спецслужб. Така позиція Кремля ускладнює спроби президента США Дональда Трампа досягти реалістичного закінчення війни.

Серед завідомо неприйнятних умов Путіна – міжнародне визнання захопленої Москвою української території, зобов’язання України до нейтралітету та відмова від європейських миротворців. Представники спецслужб зазначають, що російський лідер готовий продовжувати бойові дії, якщо його цілі не будуть досягнуті.

Цього тижня спецпосланець Трампа Стів Віткофф відвідає Москву для зустрічі з Путіним. За підсумками переговорів у Джидді Україна погодилась з пропозицією США про 30-денне перемир’я за умови взаємності від Росії. Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що наступного тижня експерти почнуть обговорювати деталі припинення вогню. Джерела Reuters у Кремлі вважають, що Путін, найімовірніше, не прийме пропозицію США.