Украина получит от Великобритании $2,5 млрд военной поддержки

Великобритания предоставляет Украине £2 млрд ($2,5 млрд) на военную помощь, часть которой направлена ​​на локализацию производства вооружения. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров 31 января.

Подробности

Кабмин 31 января одобрил законопроект, разрешающий использование средств в пределах Рамочного соглашения между странами.

«Основной акцент помощи – усиление противовоздушной обороны. Кроме того, планируется организация ремонта и производства современных видов вооружения и военной техники на территории Украины», – отметил Умеров.

Министр подчеркнул, что поддержка Британии позволит Украине в короткие сроки получить необходимое вооружение для защиты воздушного пространства и усиления обороноспособности страны.

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Контекст

В январе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский и тогдашний премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Этот договор стал первым шагом к реализации совместной декларации G7 от 12 июля 2023 г. по поддержке Украины.

За последние годы Великобритания выделила более £13 млрд (более $16 млрд) на военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине. Страна неоднократно становилась первой в предоставлении критически важного вооружения, в частности крылатых ракет Storm Shadow и эскадрильи танков Challenger 2. В апреле правительство объявило о самой крупной в истории партии военной техники для Украины, которая должна помочь отразить российское вторжение на суше, море и в воздухе.

16 января 2024 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали историческое соглашение о 100-летнем партнерстве. Согласно ему, Соединенное Королевство обязуется оказывать Украине ежегодную военную помощь в объеме не менее $3,6 млрд столько, сколько это потребуется.