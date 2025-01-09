Великобритания и союзники НАТО передадут Украине 30 000 FPV-дронов более чем на $55 млн

Великобритания вместе с другими странами – членами НАТО предоставит Украине 30 000 FPV-дронов после заключения контрактов на $55,35 млн в рамках «Коалиции дронов». Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гилей, передает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

Подробности

Финансирование обеспечивают Великобритания, Дания, Нидерланды, Латвия и Швеция.

Эти передовые FPV-дроны позволяют Украине эффективно противостоять российской агрессии, давая Вооруженным силам Украины возможность маневрировать вне российской противовоздушной обороны для нанесения ударов по враждебным позициям и бронетехнике, заявили в ведомстве.

Контекст

Коалиция дронов была создана в феврале 2024 года во время 19-й встречи в формате «Рамштайн». Латвия и Великобритания играют ведущую роль в ее руководстве. В состав коалиции входят 16 стран-партнеров, активно поставляющих Украине дроны.

Основная цель коалиции – обеспечить Вооруженные силы Украины беспилотными системами и способствовать развитию их производства.

15 апреля 2024 года Канада объявила о передаче Украине 450 многоцелевых беспилотных авиационных комплексов SkyRanger в рамках коалиции дронов, а Литва объявила о выделении €3 млн на производство FPV-дронов. Кроме того, Нидерланды заявили о поставках дронов Heidrun RQ-35 на сумму €200 млн в сотрудничестве с Данией и Германией. Германия также заявила о передаче разведывательных дронов VECTOR 211.

В июле 2024 года Латвия в рамках коалиции отправила в Украину партию более 500 беспилотников.