Україна отримає від Великої Британії $2,5 млрд військової підтримки

Велика Британія надає Україні £2 млрд ($2,5 млрд) на військову допомогу, частину якої спрямовано на локалізацію виробництва озброєння. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров 31 січня.

Деталі

Кабмін 31 січня схвалив законопроєкт, що дозволяє використання коштів у межах Рамкової угоди між країнами.

«Основний акцент допомоги – посилення протиповітряної оборони. Крім того, планується організація ремонту та виробництва сучасних видів озброєння та військової техніки на території України», – зазначив Умєров.

Міністр наголосив, що підтримка Британії дозволить Україні в короткі терміни отримати необхідне озброєння для захисту повітряного простору та посилення обороноздатності країни.

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Контекст

У січні 2024 року президент України Володимир Зеленський та тодішній премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки. Цей договір став першим кроком до реалізації спільної декларації G7 від 12 липня 2023 року щодо підтримки України.

За останні роки Велика Британія виділила понад £13 млрд (понад $16 млрд) на військову, гуманітарну та економічну допомогу Україні. Країна неодноразово ставала першою у наданні критично важливого озброєння, зокрема крилатих ракет Storm Shadow та ескадрильї танків Challenger 2. У квітні уряд оголосив про найбільшу в історії партію військової техніки для України, яка має допомогти відбити російське вторгнення на суші, морі та в повітрі.

16 січня 2024 року премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський підписали історичну угоду про 100-річне партнерство. Згідно з нею, Сполучене Королівство зобовʼязується надавати Україні щорічну військову допомогу обсягом щонайменше $3,6 млрд стільки, скільки це буде потрібно.