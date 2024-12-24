Украина получила грант в $1 млрд от США. Впервые в госбюджет поступили денежные средства, обеспеченные доходами от активов РФ

В государственный бюджет Украины поступил грант в $1 млрд от США в рамках программы Всемирного банка «Основы роста» (DPL), сообщила пресс-служба Минфина 24 декабря. По словам министра финансов Сергея Марченко, впервые Украина получает средства, которые будут профинансированы за счет доходов от замороженных активов РФ.

Ключевые факты

Финансирование осуществляется за счет вклада США в $20 млрд в рамках инициативы стран G7 в размере $50 млрд. Это первый транш из фонда Всемирного банка F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF.

Кредит в размере $1 млрд правительство США направило в фонд Всемирного банка через Агентство США по международному развитию (USAID) и в координации с Министерством финансов США, Госдепартаментом США.

Он является продолжением прямой бюджетной поддержки Украины со стороны США, которая в 2022–2024 годах составила $30,8 млрд в виде грантового финансирования.

DPL направлена на поддержку проведения реформ в Украине. Предусмотренные средства зачисляются в общий фонд госбюджета единственным траншем по результатам выполненных до ее подписания задач.

Ключевые реформы касались укрепления основ экономической политики, направленной на обеспечение устойчивого роста. В частности, реформы, связанные с железнодорожной инфраструктурой, таможенной и налоговой политикой, государственными предприятиями, развитием частного сектора и борьбой с коррупцией.

Для обеспечения прозрачности использования бюджетной поддержки США Минфин вместе с проектом USAID SOERA и DBS Audit Activity будет осуществлять мониторинг.

Контекст

20 декабря Министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом подписали финансовые соглашения в рамках программы.

В частности, заключено грантовое соглашение на $1 млрд от США – первый транш из фонда F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF, финансируемого за счет инициативы G7 объемом $50 млрд, где взнос США составляет $20 млрд. Подписан заем на $1,05 млрд с гарантиями правительств Японии и Великобритании.

24 декабря Украина получила транш в $1 млрд от Японии и Великобритании, привлеченные средства будут направлены на укрепление экономики и финансирование приоритетных расходов в социальной и гуманитарной сферах.