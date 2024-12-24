Украина получила грант в $1 млрд от США. Впервые в госбюджет поступили денежные средства, обеспеченные доходами от активов РФ

В государственный бюджет Украины поступил грант в $1 млрд от США в рамках программы Всемирного банка «Основы роста» (DPL), сообщила пресс-служба Минфина 24 декабря. По словам министра финансов Сергея Марченко, впервые Украина получает средства, которые будут профинансированы за счет доходов от замороженных активов РФ.
🎬 YouTube-проєкт Forbes Next про майбутніх зірок українського бізнесу. Новий випуск про школу програмування GoIT. Як вона будує мільярдну компанію на світчерах 👉 Дивіться за цим лінком
Ключевые факты
- Финансирование осуществляется за счет вклада США в $20 млрд в рамках инициативы стран G7 в размере $50 млрд. Это первый транш из фонда Всемирного банка F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF.
- Кредит в размере $1 млрд правительство США направило в фонд Всемирного банка через Агентство США по международному развитию (USAID) и в координации с Министерством финансов США, Госдепартаментом США.
- Он является продолжением прямой бюджетной поддержки Украины со стороны США, которая в 2022–2024 годах составила $30,8 млрд в виде грантового финансирования.
- DPL направлена на поддержку проведения реформ в Украине. Предусмотренные средства зачисляются в общий фонд госбюджета единственным траншем по результатам выполненных до ее подписания задач.
- Ключевые реформы касались укрепления основ экономической политики, направленной на обеспечение устойчивого роста. В частности, реформы, связанные с железнодорожной инфраструктурой, таможенной и налоговой политикой, государственными предприятиями, развитием частного сектора и борьбой с коррупцией.
- Для обеспечения прозрачности использования бюджетной поддержки США Минфин вместе с проектом USAID SOERA и DBS Audit Activity будет осуществлять мониторинг.
Контекст
20 декабря Министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом подписали финансовые соглашения в рамках программы.
В частности, заключено грантовое соглашение на $1 млрд от США – первый транш из фонда F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF, финансируемого за счет инициативы G7 объемом $50 млрд, где взнос США составляет $20 млрд. Подписан заем на $1,05 млрд с гарантиями правительств Японии и Великобритании.
24 декабря Украина получила транш в $1 млрд от Японии и Великобритании, привлеченные средства будут направлены на укрепление экономики и финансирование приоритетных расходов в социальной и гуманитарной сферах.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.