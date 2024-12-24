Україна залучила $1 млрд від Японії та Великої Британії в межах проекту Світового банку

Україна отримала транш обсягом $1 млрд від Японії та Великої Британії у межах програми Світового банку на підтримку реформ, повідомляє пресслужба Мінфіну 24 грудня. Залучені кошти спрямують на зміцнення економіки та фінансування пріоритетних видатків у соціальній та гуманітарній сферах.

Ключові факти

Транш надійшов до держбюджету України в межах програми на підтримку політики розвитку «Основи зростання» (Second Growth Foundations Development Policy Loan – DPL).

Фінансування складається з $567 млн під гарантії уряду Японії в рамках Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine) та $483 млн під гарантії уряду Великої Британії.

Залучені кошти буде спрямовано на збільшення потенціалу економічного розвитку та фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держбюджету України, зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Метою проекту DPL є підтримка імплементації реформ в Україні. Україна отримує відповідний транш за результатами впровадження вимог програми.

До траншу було досягнуто результати для забезпечення сталого зростання у сферах митної та податкової політики, боротьби з корупцією, підтримки державних підприємств, розвитку приватного сектору та логістичної інфраструктури.

Контекст

20 грудня міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали фінансові угоди в межах програми.

Зокрема, укладено грантову угоду на $1 млрд від США – перший транш з фонду FORTIS Ukraine FIF, фінансованого за рахунок ініціативи G7 обсягом $50 млрд, де внесок США становить $20 млрд. Підписано позику на $1,05 млрд з гарантіями урядів Японії та Великої Британії.