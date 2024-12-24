Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Україна залучила $1 млрд від Японії та Великої Британії в межах проекту Світового банку

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Україна отримала транш обсягом $1 млрд від Японії та Великої Британії у межах програми Світового банку на підтримку реформ, повідомляє пресслужба Мінфіну 24 грудня. Залучені кошти спрямують на зміцнення економіки та фінансування пріоритетних видатків у соціальній та гуманітарній сферах.

Ключові факти

  • Транш надійшов до держбюджету України в межах програми на підтримку політики розвитку «Основи зростання» (Second Growth Foundations Development Policy Loan – DPL).
  • Фінансування складається з $567 млн під гарантії уряду Японії в рамках Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine) та $483 млн під гарантії уряду Великої Британії.
  • Залучені кошти буде спрямовано на збільшення потенціалу економічного розвитку та фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держбюджету України, зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
  • Метою проекту DPL є підтримка імплементації реформ в Україні. Україна отримує відповідний транш за результатами впровадження вимог програми.
  • До траншу було досягнуто результати для забезпечення сталого зростання у сферах митної та податкової політики, боротьби з корупцією, підтримки державних підприємств, розвитку приватного сектору та логістичної інфраструктури.

Контекст

20 грудня міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали фінансові угоди в межах програми.

Зокрема, укладено грантову угоду на $1 млрд від США – перший транш з фонду FORTIS Ukraine FIF, фінансованого за рахунок ініціативи G7 обсягом $50 млрд, де внесок США становить $20 млрд. Підписано позику на $1,05 млрд з гарантіями урядів Японії та Великої Британії.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів
В новому журналі: топ-202 найбільших компанії та досьє на 303 топменеджерів українських бізнесів

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні