Україна отримала грант в $1 млрд від США. Вперше до держбюджету надійшли кошти, забезпечені доходами від активів РФ

До державного бюджету України надійшов грант в $1 млрд від США у межах програми Світового банку «Основи зростання» (DPL), повідомила пресслужба Мінфіну 24 грудня. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, це вперше Україна отримує кошти, які будуть профінансовані за рахунок доходів від заморожених активів РФ.

Ключові факти

Фінансування здійснюється за рахунок внеску США у $20 млрд у межах ініціативи країн G7 обсягом $50 млрд. Це перший транш з фонду Світового банку F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF.

Кредит у розмірі $1 млрд уряд США спрямував до фонду Світового банку через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та у координації з Міністерством фінансів США, Держдепартаментом США.

Він є продовженням прямої бюджетної підтримки України з боку США, яка у 2022–2024 роках склала $30,8 млрд у вигляді грантового фінансування.

DPL спрямована на підтримку проведення реформ в Україні. Передбачені кошти зараховуються до загального фонду держбюджету єдиним траншем за результатами виконаних до її підписання завдань.

Ключові реформи стосувалися зміцнення основ економічної політики, спрямованої на забезпечення сталого зростання. Зокрема, реформи, повʼязані із залізничною інфраструктурою, митною та податковою політикою, державними підприємствами, розвитком приватного сектору і боротьбою з корупцією.

Для забезпечення прозорості використання бюджетної підтримки від США Мінфін разом із проєктом USAID SOERA та DBS Audit Activity здійснюватиме моніторинг.

Контекст

20 грудня міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали фінансові угоди в межах програми.

Зокрема, укладено грантову угоду на $1 млрд від США – перший транш із фонду F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF, фінансованого за рахунок ініціативи G7 обсягом $50 млрд, де внесок США становить $20 млрд. Підписано позику на $1,05 млрд з гарантіями урядів Японії та Великої Британії.

24 грудня Україна отримала транш в $1 млрд від Японії та Великої Британії, залучені кошти спрямують на зміцнення економіки та фінансування пріоритетних видатків у соціальній і гуманітарній сферах.