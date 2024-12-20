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Украина подписала соглашения на $2 млрд с Всемирным банком. Ссуда впервые включает доходы от российских активов

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Украина и Всемирный банк подписали финансовые соглашения общим объемом $2 млрд в рамках программы «Основы роста» (Growth Foundations Development Policy Loan – DPL) от США, Японии и Великобритании, сообщила пресс-служба Минфина. В частности, $1 млрд из этой суммы поступит в виде гранта США в рамках инициативы G7.

Подробности

  • Соглашения 20 декабря подписали Министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом.
  • В рамках программы Всемирного банка «Заем на поддержку политики развития «Основы роста» (DPL) подписаны соглашения на сумму $2,05 млрд. В частности, заключено грантовое соглашение на $1 млрд от США – первый транш из фонда FORTIS Ukraine FIF, финансируемого за счет инициативы G7 объемом $50 млрд, где взнос США составляет $20 млрд. Подписан заем на $1,05 млрд с гарантиями правительств Японии и Великобритании.
  • Ожидается, что средства поступят в Госбюджет Украины уже в ближайшие дни.

Контекст

В июне лидеры G7 согласовали предоставление Украине кредита в размере $50 млрд, который будет погашен за счет будущих доходов от замороженных российских валютных резервов, составляющих около €260 млрд. Основная часть этих резервов хранится в бельгийском центральном депозитарии Euroclear.

Правительства стран ЕС решили отложить использование этих активов для поддержки как военных усилий, так и восстановления Украины.

Согласно соглашению, ЕС и США предоставят по $20 млрд, а остальные $10 млрд будут распределены между Великобританией, Японией и Канадой.

3 декабря Верховная Рада Украины приняла законопроект №12232, вносящий изменения в Бюджетный кодекс и вводящий понятие «условные долговые обязательства», позволяющий Украине не возвращать $50 млрд G7 в случае невыплаты репараций от России.

6 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина начнет получать первые $50 млрд от замороженных российских активов уже в следующем году.

16 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что США перечислили Украине $20 млрд на счет во Всемирном банке в рамках кредита, погашенного за счет прибыли от замороженных российских активов.

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