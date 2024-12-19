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Світовий банк виділить Україні понад $2 млрд, що вперше включатимуть доходи від російських активів

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила виділення Україні $2,05 млрд для зміцнення економіки та фінансової стабільності, у тому числі з фонду, що поповнюється надходженнями від заморожених активів РФ, йдеться в заяві банку 18 грудня. 16 грудня США перерахували $20 млрд від заморожених російських активів на рахунок у Світовому банку. 

Ключові факти

  • Кошти передбачатимуть фінансування у розмірі $1,05 млрд за рахунок ресурсів МБРР, кредитно-посилених через трастовий фонд Advancing Needed Credit Enhancement (ADVANCE) Ukraine Trust Fund, який підтримує Японія та Велика Британія. 
  • Ще допомога співфінансується грантом у розмірі $1 млрд від Фонду сприяння ресурсам для інвестування у зміцнення фінансового посередництва України (FORTIS Ukraine FIF). У цей фонд США перерахували $20 млрд за рахунок заморожених російських активів.
  • Програма DPO спрямована на підтримку уряду України у реалізації реформ, які зміцнять економічний потенціал країни та покращать макрофінансову стабільність. Ця ініціатива підтримує зусилля влади щодо збільшення валового внутрішнього продукту (ВВП) для зближення з рівнями ЄС та зміцнення економічної самостійності країни. 

Контекст

У червні лідери G7 погодили надання Україні кредиту на $50 млрд, який буде погашений за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів, що становлять близько €260 млрд. Основна частина цих резервів зберігається в бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

Уряди країн ЄС вирішили відкласти прибуток від цих активів і використати його для підтримки як військових зусиль, так і відновлення України.

Згідно з угодою, ЄС і США нададуть по $20 млрд, а решта $10 млрд буде розподілена між Великою Британією, Японією та Канадою.

3 грудня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12232, який вносить зміни до Бюджетного кодексу, зокрема вводить поняття «умовні боргові зобовʼязання». Завдяки цій правці Україна зможе не повертати $50 млрд G7, якщо не отримає репарацій від Росії.

6 грудня премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що перші $50 млрд за рахунок заморожених російських активів Україна почне отримувати вже наступного року.

16 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що США перерахували $20 млрд для України на рахунок у Світовому банку. Кошти надають у рамках кредиту, який виплатять коштом прибутку від заморожених активів РФ.

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