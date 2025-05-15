Украина присоединилась к первой в мире конвенции об искусственном интеллекте

Украина подписала Рамочную конвенцию Совета Европы об искусственном интеллекте, правах человека, демократии и верховенстве права, сообщила пресс-служба Минцифры. Это первый международный документ, устанавливающий базовые принципы для регулирования ИИ, в частности в государственном секторе.

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Конвенция предусматривает, что государства должны обеспечить соблюдение принципов прозрачности, недискриминации, защиты конфиденциальности, надежности и безопасности при разработке и внедрении ИИ-систем.

Документ был подписан в Страсбурге на конференции EURODIG 2025. Для вступления в силу документ должна ратифицировать Верховная Рада.

«AI будет в «Дії» и «Мрії», поэтому мы должны уже сегодня внедрять принципы его безопасного применения. Украина интегрируется в европейское цифровое пространство и ориентируется на международные стандарты», – отметил замминистра цифровой трансформации Александр Борняков, подписавший документ.

Ранее конвенцию подписали 15 государств, в том числе Великобритания, США, Канада, Япония, Израиль и страны ЕС.

Хотя документ ориентирован на публичный сектор, его принципы будут влиять и на бизнес. В частности, Минцифры планирует ввести методологию HUDERIA – инструмент Совета Европы для оценки ИИ-продуктов на соответствие правам человека и демократическим принципам.

Конвенция не распространяется на оборону. Ее текст разрабатывался три года с участием стран Совета Европы, независимых экспертов, бизнеса и общественных организаций. Украина активно участвовала в разработке как член комитета по искусственному интеллекту Совета Европы, отметили в Минцифры.

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Контекст

В 2024 году Минцифры презентовало «Белую книгу» по регулированию ИИ в Украине – в ней описан подход государства к созданию правового поля для ИИ и подготовке бизнеса ко введению новых стандартов.

«Белая книга» – промежуточный этап подготовки к регулированию, описывающий общую логику регуляции. Первый шаг – внедрение инструментов, которые помогут бизнесу и государству подготовиться к предстоящему регулированию. На втором этапе Украина примет закон – аналог регламента ЕС по искусственному интеллекту – AI Act. Больше об этом читайте в материале Forbes Ukraine.