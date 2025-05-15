Україна приєдналася до першої у світі конвенції про штучний інтелект

Україна підписала Рамкову конвенцію Ради Європи про штучний інтелект, права людини, демократію та верховенство права, повідомила пресслужба Мінцифри. Це перший міжнародний документ, який встановлює базові принципи для регулювання ШІ, зокрема в державному секторі.

Деталі

Конвенція передбачає, що держави повинні забезпечити дотримання принципів прозорості, недискримінації, захисту приватності, надійності та безпеки під час розробки й впровадження ШІ-систем.

Документ було підписано у Страсбурзі під час конференції EURODIG 2025. Для набуття чинності документ повинна ратифікувати Верховна Рада.

«AI буде в «Дії» та «Мрії», тому ми маємо вже сьогодні впроваджувати принципи його безпечного застосування. Україна інтегрується в європейський цифровий простір і орієнтується на міжнародні стандарти», – зазначив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков, який підписав документ.

Раніше конвенцію підписали 15 держав, зокрема Велика Британія, США, Канада, Японія, Ізраїль і країни ЄС.

Хоча документ орієнтований на публічний сектор, його принципи впливатимуть і на бізнес. Зокрема, Мінцифри планує впровадити методологію HUDERIA – інструмент Ради Європи для оцінки ШІ-продуктів на відповідність правам людини та демократичним принципам.

Конвенція не поширюється на сферу оборони. Її текст розроблявся три роки за участі країн Ради Європи, незалежних експертів, бізнесу й громадських організацій. Україна брала активну участь у розробці як член комітету зі штучного інтелекту Ради Європи, зазначили в Мінцифри.

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Контекст

У 2024 році Мінцифри презентувало «Білу книгу» з регулювання ШІ в Україні – в ній описано підхід держави до створення правового поля для ШІ та підготовки бізнесу до впровадження нових стандартів.

«Біла книга» – проміжний етап підготовки до регулювання, який описує загальну логіку регуляції. Перший крок – впровадження інструментів, які допоможуть бізнесу та державі підготуватися до майбутнього регулювання. На другому етапі Україна ухвалить закон – аналог регламенту ЄС зі штучного інтелекту – AI Act. Він передбачає обмеження на використання ШІ, наприклад, у сфері охорони здоров’я, освіти та поліцейській діяльності, а також штрафи до €30 млн, або 6% обороту компанії. Більше про це читайте в матеріалі Forbes Ukraine.