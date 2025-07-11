Дроны-перехватчики – одна из наиболее обсуждаемых тем в обществе. Несмотря на рост интереса, важно понимать: ни один даже самый современный дрон-перехватчик не может самостоятельно остановить воздушный террор. Это лишь один из компонентов многослойной системы противодействия, которую Украина последовательно развивает с учетом новых вызовов войны.

Технология с нуля

Когда в Украине начали работать над дронами-перехватчиками, готовых решений не было ни у нас, ни у партнеров. Все технологии создавались практически с нуля – адаптируясь к угрозам, мы совершили значительный прорыв в разработке собственного решения.

Уже есть первые результаты: украинские беспилотные системы участвуют в отражении массированных воздушных атак России, в том числе с использованием иранских Shahed – это уже боевая практика. Идет масштабирование: производство растет, контракты заключены на 2025-й и 2026 годы, в том числе благодаря поддержке международных партнеров.

Иран разрабатывал технологию Shahed более 20 лет. Россия за три года полномасштабной войны не создала ни одного инновационного решения в сфере БпЛА. Украина же с нуля создает новую систему, которая уже работает.

Ожидать мгновенного чуда неправильно. Но мы идем по правильному пути и демонстрируем результат.

Комплексное решение, а не одна «пилюля»

Проблема атак дронами-камикадзе типа Shahed не решается одним видом вооружения – это сложная, многокомпонентная задача, требующая системного подхода.

Украина начинала борьбу с БпЛА исключительно классическими средствами ПВО – это была единственная опора в 2022-м. В 2023–2024 годах главную роль в ночном реагировании на атаки начали играть мобильные огневые группы (МОГ). Параллельно усиливались зенитные подразделения, вводились новые радары и решения в области радиоэлектронной борьбы.

Дроны-перехватчики – следующий этап. Но их эффективность возможна только при работе в единой экосистеме: с радарным покрытием, координационными центрами, подготовленными экипажами и интеграцией в систему ПВО.

В настоящее время эта система выстраивается в рамках отдельного решения Ставки верховного главнокомандующего с определенными зонами ответственности, пилотными частями, количеством экипажей, объемами закупок и моделями боевого применения. К реализации привлечены Минобороны, Генштаб, Минцифры и изготовители.

Дроны-перехватчики как технологическое решение

В основе украинских дронов-перехватчиков – искусственный интеллект, отвечающий за их наведение и адаптацию к изменениям в тактике противника. Россия постоянно меняет маршруты, высоту, скорость полета своих дронов-камикадзе, поэтому мы вынуждены реагировать мгновенно.

Дрон-перехватчик – только верхушка айсберга. За ним – десятки экипажей, которые еженедельно проходят обучение. Противодействие становится автоматизированным, быстрым, менее зависимым от человеческого фактора.

При этом усовершенствуются МОГ, усиливается роль авиации, интегрируется гражданский компонент в систему противовоздушной обороны. Формируется плотное радарное поле, позволяющее обнаруживать цели на ранней стадии.

Россия меняет тактику – мы меняем подходы

Враг нарастил интенсивность атак. «Шахеды» атакуют Украину ежедневно, массово, с разных направлений, в комбинации с баллистикой, управляемыми авиабомбами и приманками. Но вместе с этим растет наша устойчивость, гибкость и адаптивность.

Каждая ночь для наших защитников – это не просто работа, это «игра на опережение», в которой ставка – жизнь гражданских. Мы анализируем каждый сценарий, адаптируем системы, принимаем новые решения на уровне Ставки. И главное – сохраняем режим тишины.

Потому что каждое видео, каждая публикация о работе перехватчика, появляющиеся в открытом доступе, – это ориентир для врага. Они знают, где стоит радар, какая ПВО применена, как ее обойти. Мы не можем позволить, чтобы наши победы превращались в уязвимости. Поэтому главное правило сегодня – молчание спасает.

Другие разработки – в процессе. Украина создает собственную систему

Дронов-перехватчиков, которые сейчас находятся на финальной стадии испытаний, больше одного. Это несколько решений разного класса, которые адаптированы к разным сценариям атак. Часть из них уже опробована в боевых условиях, другие готовятся к запуску серийного производства.

Среди них есть и решения, ставшие результатом сотрудничества с волонтерами, а также разработки частных оборонных компаний.

Украина не просто защищается, а создает новую архитектуру обороны. Мы не ищем чудо-оружие, а создаем гибкую, адаптивную, постоянно совершенствующуюся технологическую систему. Дроны-перехватчики – это лишь один из ее инструментов.