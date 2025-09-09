Україна може зіткнутися з браком засобів протиповітряної оборони (ППО) через сповільнення поставок зі США на тлі масованих атак Росії. Про це пише FT із посиланням на західних та українських чиновників.

Деталі

Затримки почалися після директиви Пентагону в червні, яка призвела до нерегулярних і менших, ніж очікувалося, відвантажень. Ракети, які закуповують безпосередньо у виробників за програмою Ukraine Security Assistance Initiative, постачають партіями, що створює прогалини між поставками, зазначило видання.

ЄС погодився виділити Україні додаткові системи ППО та боєприпаси зі своїх складів, а також законтрактував закупівлі у США, однак ці відправлення лише частково почали надходити.

Проблема загострюється на тлі безпрецедентних російських ударів. У неділю Росія здійснила найбільшу з початку війни атаку з повітря: 805 дронів-камікадзе Shahed та приманок, 13 крилатих і балістичних ракет, які забрали життя чотирьох людей. Серед цілей була й будівля Кабінету Міністрів.

Американські чиновники пояснюють уповільнення необхідністю зберегти запаси для протидії Китаю. Поставки до України зупинилися або сповільнилися за низкою позицій: перехоплювачі PAC-3 для Patriot, ПЗРК Stinger, високоточні артилерійські снаряди, ракети Hellfire, а також ракети AIM для систем NASAMS і F-16.

На тлі дефіциту боєприпасів Київ змушений витрачати значні ресурси для відбиття хвиль атак на енергетичну інфраструктуру, які Кремль посилює перед зимою, зазначило видання. Президент Володимир Зеленський доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову координувати закупівлі додаткових систем ППО для перехоплення дронів Shahed та прискорити поставки. За його словами, у серпні європейські союзники вже придбали в США озброєння на $2 млрд і мета України – отримувати не менше $1 млрд щомісяця.

Контекст

Брак засобів ППО є давньою проблемою для України, але вона загострилася після літа 2025 року, коли Росія значно збільшила темп атак дронами та ракетами. Лише цього літа Москва запускала понад 5200 дронів щомісяця.

Велика кількість «дешевих» дронів дозволяє РФ перевантажувати навіть багатоешелоновану ППО, зазначають аналітики CSIS.

Українські оборонні компанії намагаються вивести власні перехоплювачі на рівень ефективності, здатний знищувати «Шахеди» на висоті 6 км і швидкості понад 200 км/год.

За оцінкою ГУР Міноборони, Росія може виробляти приблизно 170 дронів Shahed на добу і планує збільшити цей показник до 190 до кінця 2025 року.

Кожна масована атака змушує Україну витрачати ракети швидше, ніж надходять західні поповнення, що робить ситуацію критичною напередодні холодів.

У липні Military Watch Magazine повідомляв, що через виснаження запасів США масштабні поставки систем Patriot та супутніх ракет до України найближчим часом є малоймовірними. Запаси перехоплювачів для Patriot у США скоротилися до 25% від мінімально необхідного рівня, встановленого Пентагоном. Видання зазначає, що дефіцит посилився через попередні поставки Україні та атаку балістичною ракетою Корпусу вартових ісламської революції на військовий об’єкт ВПС США в Катарі 23 червня, коли для відбиття удару системи Patriot витратили десятки перехоплювачів.