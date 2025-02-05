Украина и Чехия будут совместно производить винтовки в рамках «датской модели»

Украина запускает новые совместные проекты с Чехией, которые усилят украинских воинов на фронте, в частности производство винтовок. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров 5 февраля после встречи с делегацией Межправительственного агентства оборонного сотрудничества (AMOS) Минобороны Чехии в сопровождении ведущих чешских оборонных компаний.

Ключевые факты

Один из новых общих проектов – производство винтовок в рамках датской модели финансирования.

«Часть этого оружия уже производится в Чехии, а в отношении другой – ведем переговоры о локализации производства в Украине», – сообщил министр обороны.

Умеров напомнил, что у Украины есть продуктивный опыт сотрудничества с AMOS. Во время переговоров стороны сосредоточились на следующих направлениях: производство и поставка боеприпасов большого калибра, обмен военными технологиями, развитие промышленной кооперации между Украиной и Чехией.

Контекст

В апреле 2024 года Дания первой из стран – партнеров Украины объявила о выделении $28,5 млн на покупку вооружения и военной техники украинских производителей для Украины.

Таким образом, был начат новый механизм финансирования закупок вооружения для ВСУ, получивший название «датской модели». Она предполагает финансирование украинских оборонных предприятий правительством Дании. Украина формирует перечень проектов, нуждающихся в финансировании, а датские специалисты проверяют рекомендованные компании, оценивают их возможности и опыт выполнения контрактов.

В рамках сотрудничества по «датской модели» поддержки украинской оборонной промышленности в 2024-м Вооруженные силы Украины получили вооружение на общую сумму около €538 млн. Дания уже зарезервировала €135 млн для дальнейших закупок в украинской оборонной промышленности в 2025 году.

В рамках инициативы ZBROYARI: Manufacturing Freedom в 2024-м было привлечено более $1,5 млрд в оборонную промышленность Украины. Большинство выделенных средств приходится на последний квартал года.

К проекту присоединились девять стран, в том числе Дания, Канада, Нидерланды, Литва, Великобритания, Швеция, Норвегия, Исландия, США и Европейский союз. Государства финансировали инициативу как из собственных бюджетов, так и за счет замороженных российских активов.