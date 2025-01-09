ЗСУ отримали озброєння на майже €538 млн за «‎данським форматом». Він передбачає пряме фінансування виробництва в Україні

У рамках співпраці за «данською моделлю» підтримки української оборонної промисловості у 2024 році Збройні сили України отримали озброєння на загальну суму майже €538 млн, повідомило Міноборони 9 січня. Данія вже зарезервувала €135 млн для подальших закупівель в українській оборонній промисловості у 2025 році.

Ключові факти

Кошти є результатом угод, які були укладені у 2024 році з Міністерством оборони Данії щодо фінансування проєктів закупівлі озброєння в українських виробників.

Джерела фінансування – уряди Данії (€125 млн через данський національний Ukraine Fund), Швеції (€20 млн), Ісландії (€2,7 млн) та відсотки від заморожених російських активів (€390 млн).

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, закуплена техніка вже доводить свою ефективність на полі бою.

«Важлива підтримка вже на передовій або в дорозі, і я сподіваюся, що більше країн розглянуть можливість підтримки України через її оборонну промисловість. Данія й надалі лідируватиме», – заявив міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

На першому етапі реалізації «‎данської моделі» Україна отримала самохідні артилерійські установки «‎Богдана»‎. Згодом було профінансовано виробництво безпілотників великої дальності, протитанкових і протикорабельних ракет.

Серед переваг закупівлі в української оборонної промисловості: швидкі терміни постачання; конкурентні ціни; можливість організації навчання і технічного обслуговування поблизу фронту.

Данія вже зарезервувала €135 млн для подальших закупівель в українській оборонній промисловості у 2025 році. Від Норвегії планується направити приблизно €43 млн.

Контекст

У квітні 2024 року Данія першою з країн – партнерів України оголосила про виділення $28,5 млн на купівлю озброєння та військової техніки українських виробників для України.

Таким чином було започатковано новий механізм фінансування закупівель озброєння для ЗСУ, який отримав назву «‎данської моделі». Вона передбачає фінансування українських оборонних підприємств урядом Данії. Україна формує перелік проєктів, що потребують фінансування, а данські фахівці перевіряють рекомендовані компанії, оцінюють їхню спроможність та досвід виконання контрактів. Як Україні вдалося переконати Данію закупляти українську зброю, яке озброєння в пріоритеті та які ще країни готові робити так само – читайте тут.