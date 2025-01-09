ЗСУ отримали озброєння на майже €538 млн за «‎данським форматом». Він передбачає пряме фінансування виробництва в Україні

У рамках співпраці за «данською моделлю» підтримки української оборонної промисловості у 2024 році Збройні сили України отримали озброєння на загальну суму майже €538 млн, повідомило Міноборони 9 січня. Данія вже зарезервувала €135 млн для подальших закупівель в українській оборонній промисловості у 2025 році.
Ключові факти
- Кошти є результатом угод, які були укладені у 2024 році з Міністерством оборони Данії щодо фінансування проєктів закупівлі озброєння в українських виробників.
- Джерела фінансування – уряди Данії (€125 млн через данський національний Ukraine Fund), Швеції (€20 млн), Ісландії (€2,7 млн) та відсотки від заморожених російських активів (€390 млн).
- За словами міністра оборони Рустема Умєрова, закуплена техніка вже доводить свою ефективність на полі бою.
- «Важлива підтримка вже на передовій або в дорозі, і я сподіваюся, що більше країн розглянуть можливість підтримки України через її оборонну промисловість. Данія й надалі лідируватиме», – заявив міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.
- На першому етапі реалізації «данської моделі» Україна отримала самохідні артилерійські установки «Богдана». Згодом було профінансовано виробництво безпілотників великої дальності, протитанкових і протикорабельних ракет.
- Серед переваг закупівлі в української оборонної промисловості: швидкі терміни постачання; конкурентні ціни; можливість організації навчання і технічного обслуговування поблизу фронту.
- Данія вже зарезервувала €135 млн для подальших закупівель в українській оборонній промисловості у 2025 році. Від Норвегії планується направити приблизно €43 млн.
Контекст
У квітні 2024 року Данія першою з країн – партнерів України оголосила про виділення $28,5 млн на купівлю озброєння та військової техніки українських виробників для України.
Таким чином було започатковано новий механізм фінансування закупівель озброєння для ЗСУ, який отримав назву «данської моделі». Вона передбачає фінансування українських оборонних підприємств урядом Данії. Україна формує перелік проєктів, що потребують фінансування, а данські фахівці перевіряють рекомендовані компанії, оцінюють їхню спроможність та досвід виконання контрактів. Як Україні вдалося переконати Данію закупляти українську зброю, яке озброєння в пріоритеті та які ще країни готові робити так само – читайте тут.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.