Украинская оборонная промышленность привлекла $1,5 млрд в 2024 году, треть этой суммы – благодаря «датской модели»

В рамках инициативы ZBROYARI: Manufacturing Freedom в 2024 году было привлечено более $1,5 млрд в оборонную промышленность Украины. Большинство выделенных средств приходится на последний квартал года. Об этом говорится в сообщении Минстратегпрома от 27 января.

Подробности

К проекту присоединились девять стран, в том числе Дания, Канада, Нидерланды, Литва, Великобритания, Швеция, Норвегия, Исландия, США и Европейский союз. Государства финансировали инициативу как из собственных бюджетов, так и за счет замороженных российских активов.

Более $500 млн было привлечено благодаря «датской модели» в сотрудничестве с Данией. Этот механизм предполагает возмещение заказчикам стоимости контрактов, заключенных между Министерством обороны и исполнителями.

В рамках пилотного проекта было профинансировано производство 18 САУ «Богдана», которые уже работают на передовой.

До конца года обеспечено финансирование производства дальнобойных дронов, артиллерийских систем, ПТРК и ракет. Другие страны-партнеры внедряют данный подход для поддержки украинского оборонного сектора, добавили в Минстратегпроме.

Контекст

Украинский госбюджет в 2024 году покрывал менее трети потребностей на закупку вооружения. Из необходимых $20 млрд на оборону выделено всего $6 млрд, рассказал в апреле Александр Камышин, экс-министр стратегических отраслей промышленности.

Несмотря на ограниченные ресурсы, Минобороны заключило контракты со 102 украинскими поставщиками, 45% из которых специализируются на производстве дронов, отметил в августе руководитель департамента политики закупок Глеб Каневский. Благодаря этому украинский оборонно-промышленный комплекс вырос в три раза по сравнению с началом войны – до $3 млрд. Среди 500 компаний, работающих в отрасли, 80% являются частными.

Директор Агентства оборонных закупок Минобороны Марина Безрукова сообщила, что с начала года уже законтрактовано более 400 000 беспилотников разных типов. Она уточнила, что эти закупки охватывают лишь часть первоочередных потребностей, финансируемых в пределах ограниченных бюджетных возможностей.