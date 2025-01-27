Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Украинская оборонная промышленность привлекла $1,5 млрд в 2024 году, треть этой суммы – благодаря «датской модели»

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

В рамках инициативы ZBROYARI: Manufacturing Freedom в 2024 году было привлечено более $1,5 млрд в оборонную промышленность Украины. Большинство выделенных средств приходится на последний квартал года. Об этом говорится в сообщении Минстратегпрома от 27 января.

Подробности

  • К проекту присоединились девять стран, в том числе Дания, Канада, Нидерланды, Литва, Великобритания, Швеция, Норвегия, Исландия, США и Европейский союз. Государства финансировали инициативу как из собственных бюджетов, так и за счет замороженных российских активов.
  • Более $500 млн было привлечено благодаря «датской модели» в сотрудничестве с Данией. Этот механизм предполагает возмещение заказчикам стоимости контрактов, заключенных между Министерством обороны и исполнителями.
  • В рамках пилотного проекта было профинансировано производство 18 САУ «Богдана», которые уже работают на передовой.
  • До конца года обеспечено финансирование производства дальнобойных дронов, артиллерийских систем, ПТРК и ракет. Другие страны-партнеры внедряют данный подход для поддержки украинского оборонного сектора, добавили в Минстратегпроме.

Контекст

Украинский госбюджет в 2024 году покрывал менее трети потребностей на закупку вооружения. Из необходимых $20 млрд на оборону выделено всего $6 млрд, рассказал в апреле Александр Камышин, экс-министр стратегических отраслей промышленности.

Несмотря на ограниченные ресурсы, Минобороны заключило контракты со 102 украинскими поставщиками, 45% из которых специализируются на производстве дронов, отметил в августе руководитель департамента политики закупок Глеб Каневский. Благодаря этому украинский оборонно-промышленный комплекс вырос в три раза по сравнению с началом войны – до $3 млрд. Среди 500 компаний, работающих в отрасли, 80% являются частными.

Директор Агентства оборонных закупок Минобороны Марина Безрукова сообщила, что с начала года уже законтрактовано более 400 000 беспилотников разных типов. Она уточнила, что эти закупки охватывают лишь часть первоочередных потребностей, финансируемых в пределах ограниченных бюджетных возможностей.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине