Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Послы ЕС одобрили новое торговое соглашение с Украиной для замены «торгового безвиза» – «ЕП»

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Послы стран – членов Европейского союза одобрили обновленный текст соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) между ЕС и Украиной. Это соглашение заменит временный режим торгового безвиза, действие которого завершилось в июне 2025 года. Об этом 8 октября пишет «Европейская правда» со ссылкой на источник.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Новое соглашение получило одобрение на уровне Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) и будет официально утверждено 13 октября на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел.
  • «Сегодня Coreper принял это решение, и я могу подтвердить, что в понедельник соглашение утвердит Совет ЕС», – отметил собеседник издания.
  • По его словам, после одобрения со стороны ЕС соглашение будет финализировано в рамках комитета ассоциации между Украиной и ЕС в торговой конфигурации, созданного в соответствии с Соглашением об ассоциации. Это произойдет после того, как Украина подтвердит свою позицию.
  • После завершения всех процедур новые правила торговли между Украиной и ЕС вступят в силу.

Контекст

С 2016 года, когда вступила в силу торговая часть Соглашения об ассоциации, объем торговли между Украиной и ЕС вырос с €26 млрд до €67 млрд. При этом импорт из ЕС в Украину превышает экспорт на €18 млрд.

В июне 2022 г., после начала полномасштабного вторжения России, ЕС ввел автономные торговые преференции, известные как «торговый безвиз», позволявшие беспошлинный импорт украинских товаров, в частности аграрной продукции. Однако 6 июня 2025 г. эти преференции прекратили действие, и ЕС вернул квоты на чувствительные товары, такие как зерно, мед, яйца и мясо птицы. Это решение было принято под давлением Польши, Румынии, Болгарии и Венгрии, которые выражали обеспокоенность по поводу влияния украинского импорта на собственных производителей.

30 июня Украина и ЕС заключили обновленное Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA). Новое соглашение предусматривает механизмы защиты европейского рынка, если украинский импорт будет создавать трудности для ЕС или отдельных стран-членов.

Согласно новым условиям Украина сможет экспортировать в ЕС больше продукции, чем до 2022 года, но меньше, чем во время действия «торгового безвиза». Квоты на чувствительные товары, такие как яйца, сахар и пшеница, увеличены, но они ниже пиковых объемов, чтобы избежать дестабилизации рынка ЕС. Для менее чувствительных товаров предусмотрено умеренное расширение доступа, а отдельные категории продукции получат полную либерализацию.

Европейская комиссия сознательно отложила обнародование деталей соглашения во избежание политических осложнений перед выборами в Польше и Румынии. В Брюсселе опасались, что информация об уступках Украине могла отрицательно повлиять на проевропейских кандидатов и спровоцировать протесты местных аграриев.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні