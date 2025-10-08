Послы стран – членов Европейского союза одобрили обновленный текст соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) между ЕС и Украиной. Это соглашение заменит временный режим торгового безвиза, действие которого завершилось в июне 2025 года. Об этом 8 октября пишет «Европейская правда» со ссылкой на источник.

Подробности

Новое соглашение получило одобрение на уровне Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) и будет официально утверждено 13 октября на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел.

«Сегодня Coreper принял это решение, и я могу подтвердить, что в понедельник соглашение утвердит Совет ЕС», – отметил собеседник издания.

По его словам, после одобрения со стороны ЕС соглашение будет финализировано в рамках комитета ассоциации между Украиной и ЕС в торговой конфигурации, созданного в соответствии с Соглашением об ассоциации. Это произойдет после того, как Украина подтвердит свою позицию.

После завершения всех процедур новые правила торговли между Украиной и ЕС вступят в силу.

Контекст

С 2016 года, когда вступила в силу торговая часть Соглашения об ассоциации, объем торговли между Украиной и ЕС вырос с €26 млрд до €67 млрд. При этом импорт из ЕС в Украину превышает экспорт на €18 млрд.

В июне 2022 г., после начала полномасштабного вторжения России, ЕС ввел автономные торговые преференции, известные как «торговый безвиз», позволявшие беспошлинный импорт украинских товаров, в частности аграрной продукции. Однако 6 июня 2025 г. эти преференции прекратили действие, и ЕС вернул квоты на чувствительные товары, такие как зерно, мед, яйца и мясо птицы. Это решение было принято под давлением Польши, Румынии, Болгарии и Венгрии, которые выражали обеспокоенность по поводу влияния украинского импорта на собственных производителей.

30 июня Украина и ЕС заключили обновленное Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA). Новое соглашение предусматривает механизмы защиты европейского рынка, если украинский импорт будет создавать трудности для ЕС или отдельных стран-членов.

Согласно новым условиям Украина сможет экспортировать в ЕС больше продукции, чем до 2022 года, но меньше, чем во время действия «торгового безвиза». Квоты на чувствительные товары, такие как яйца, сахар и пшеница, увеличены, но они ниже пиковых объемов, чтобы избежать дестабилизации рынка ЕС. Для менее чувствительных товаров предусмотрено умеренное расширение доступа, а отдельные категории продукции получат полную либерализацию.

Европейская комиссия сознательно отложила обнародование деталей соглашения во избежание политических осложнений перед выборами в Польше и Румынии. В Брюсселе опасались, что информация об уступках Украине могла отрицательно повлиять на проевропейских кандидатов и спровоцировать протесты местных аграриев.