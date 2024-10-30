Украина и РФ начали «предварительные переговоры» о прекращении ударов по энергетике – FT

Украина и РФ при посредничестве Катара ведут «предварительные переговоры» о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

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Киев пытается возобновить переговоры, сорванные вторжением Украины в Курскую область, говорят собеседники издания.

«Есть очень ранние переговоры о потенциальном перезапуске чего-либо. Сейчас ведутся переговоры по энергетическим объектам», – сказал знакомый с этим вопросом дипломат.

Высокопоставленный украинский чиновник отметил, что в последние недели Москва и Киев уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в рамках договоренности между спецслужбами двух стран.

Украинские чиновники рассказали FT, что осенью 2023 года Киев и Москва пришли к «негласному соглашению» о прекращении обстрелов. В результате Россия воздержалась от массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины в ту зиму. После того, как Киев возобновил атаки беспилотников на российские нефтяные объекты, Москва сочла это соглашение нарушенным, отмечают собеседники издания.

Президент РФ Путин вряд ли согласится на соглашение, пока российские войска не вытеснят украинские из Курской области, где они контролируют около 600 кв. км территории, отметил бывший высокопоставленный кремлевский чиновник.

Чтобы оказывать давление и склонить российские власти к переговорам, Украина планирует продолжить наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, заявил высокопоставленный украинский чиновник. По его словам, кроме атак дронов у Киева «нет существенных рычагов, чтобы [заставить россиян] пойти на переговоры».

Контекст

На минувшей неделе в интервью FT Зеленский заявил, что отказ РФ от ударов по энергетической инфраструктуре может стать первым шагом к завершению горячей фазы войны. По его словам, это также продемонстрирует, что Москва готова к завершению военных действий.

В августе источники Washington Post сообщали, что Москва и Киев планировали провести «секретные» переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетическим объектам. Посредником в этом вопросе выступал Катар. Однако после вторжения Украины на территорию Курской области РФ отложила уже намеченные переговоры.

Между тем РФ прицельно обстреливает энергообъекты Сумщины, в результате чего утром 28 октября более 16 000 жителей региона остались без электроэнергии. Графики отключений света ввели и в соседней Полтавской области. Новая тактика может позволить России полностью обесточить регион и в перспективе погасить всю левобережную Украину. Больше об этом – в материале Forbes Ukraine.