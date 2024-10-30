Украина и РФ начали «предварительные переговоры» о прекращении ударов по энергетике – FT

Украина и РФ при посредничестве Катара ведут «предварительные переговоры» о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.
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Подробности
- Киев пытается возобновить переговоры, сорванные вторжением Украины в Курскую область, говорят собеседники издания.
- «Есть очень ранние переговоры о потенциальном перезапуске чего-либо. Сейчас ведутся переговоры по энергетическим объектам», – сказал знакомый с этим вопросом дипломат.
- Высокопоставленный украинский чиновник отметил, что в последние недели Москва и Киев уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в рамках договоренности между спецслужбами двух стран.
- Украинские чиновники рассказали FT, что осенью 2023 года Киев и Москва пришли к «негласному соглашению» о прекращении обстрелов. В результате Россия воздержалась от массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины в ту зиму. После того, как Киев возобновил атаки беспилотников на российские нефтяные объекты, Москва сочла это соглашение нарушенным, отмечают собеседники издания.
- Президент РФ Путин вряд ли согласится на соглашение, пока российские войска не вытеснят украинские из Курской области, где они контролируют около 600 кв. км территории, отметил бывший высокопоставленный кремлевский чиновник.
- Чтобы оказывать давление и склонить российские власти к переговорам, Украина планирует продолжить наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам, заявил высокопоставленный украинский чиновник. По его словам, кроме атак дронов у Киева «нет существенных рычагов, чтобы [заставить россиян] пойти на переговоры».
Контекст
На минувшей неделе в интервью FT Зеленский заявил, что отказ РФ от ударов по энергетической инфраструктуре может стать первым шагом к завершению горячей фазы войны. По его словам, это также продемонстрирует, что Москва готова к завершению военных действий.
В августе источники Washington Post сообщали, что Москва и Киев планировали провести «секретные» переговоры о прекращении взаимных ударов по энергетическим объектам. Посредником в этом вопросе выступал Катар. Однако после вторжения Украины на территорию Курской области РФ отложила уже намеченные переговоры.
Между тем РФ прицельно обстреливает энергообъекты Сумщины, в результате чего утром 28 октября более 16 000 жителей региона остались без электроэнергии. Графики отключений света ввели и в соседней Полтавской области. Новая тактика может позволить России полностью обесточить регион и в перспективе погасить всю левобережную Украину. Больше об этом – в материале Forbes Ukraine.
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