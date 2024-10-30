Україна та РФ почали «попередні переговори» про припинення ударів по енергетиці – FT

Україна та РФ за посередництва Катару ведуть «попередні переговори» про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі один одного. Про це пише Financial Times з посиланням на обізнані джерела.

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Київ намагається відновити переговори, які були зірвані вторгненням України в Курську область, кажуть співрозмовники видання.

«Є дуже ранні переговори про потенційний перезапуск чогось. Зараз ведуться переговори щодо енергетичних обʼєктів», – сказав обізнаний з цим питанням дипломат.

Високопоставлений український чиновник зазначив, що протягом останніх тижнів Москва і Київ уже скоротили частоту атак на енергетичну інфраструктуру один одного в рамках домовленості між спецслужбами двох країн.

Українські чиновники розповіли FT, що восени 2023 року Київ і Москва дійшли «негласної угоди» про припинення обстрілів. У результаті Росія утрималася від масованих атак на енергетичну інфраструктуру України тієї зими. Після того, як Київ відновив атаки безпілотників на російські нафтові обʼєкти, Москва визнала цю угоду порушеною, зазначають співрозмовники видання.

Президент РФ Путін навряд чи погодиться на угоду, поки російські війська не витіснять українські з Курської області, де вони контролюють близько 600 кв. км території, зазначив колишній високопоставлений кремлівський чиновник.

Щоб чинити тиск і схилити російську владу до переговорів, Україна планує продовжити завдавати ударів по нафтопереробних заводах, заявив високопоставлений український чиновник. За його словами, крім атак дронів у Києва «немає істотних важелів, щоб [змусити росіян] піти на переговори».

Контекст

Минулого тижня в інтервʼю FT Зеленський заявив, що відмова РФ від ударів по енергетичній інфраструктурі може стати першим кроком до завершення гарячої фази війни. За його словами, це також продемонструє, що Москва готова до завершення військових дій.

У серпні джерела Washington Post повідомляли, що Москва і Київ планували провести «секретні» переговори про припинення взаємних ударів по енергетичних обʼєктах. Посередником у цьому питанні виступав Катар. Однак після вторгнення України на територію Курської області РФ відклала вже намічені переговори.

Тим часом РФ прицільно обстрілює енергооб’єкти Сумщини, внаслідок чого вранці 28 жовтня понад 16 000 мешканців регіону залишилися без електроенергії. Графіки відключень світла запровадили і в сусідній Полтавській області. Нова тактика може дозволити Росії повністю знеструмити регіон та у перспективі «погасити» всю лівобережну Україну. Більше про це – в матеріалі Forbes Ukraine.