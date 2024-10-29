Россия сменила тактику ударов по энергетике. Враг обстреливает Сумскую область. Чем это чревато всему Востоку Украины

Россия прицельно обстреливает энергообъекты Сумской области, в результате чего утром 28 октября более 16 000 жителей региона остались без электроэнергии. Графики отключений света ввели и в соседней Полтавской области. Новая тактика может позволить России полностью обесточить регион и в перспективе «погасить» всю левобережную Украину. Как этого избежать

По меньшей мере пять раз за последние 10 дней Россия обстреляла энергетическую инфраструктуру в Сумской области. На небольшие подстанции местного облэнерго враг тратит десятки дронов, говорит собеседник в одной из крупных энергетических компаний на условиях анонимности.

Новая волна обстрелов привела к тому, что 28 октября в Сумской и прилегающей к ней Полтавской областях ввели аварийные отключения света. Возобновить энергоснабжение удалось в течение 12 часов.