Россия сменила тактику ударов по энергетике. Враг обстреливает Сумскую область. Чем это чревато всему Востоку Украины

Россия прицельно обстреливает энергообъекты Сумской области, в результате чего утром 28 октября более 16 000 жителей региона остались без электроэнергии. Графики отключений света ввели и в соседней Полтавской области. Новая тактика может позволить России полностью обесточить регион и в перспективе «погасить» всю левобережную Украину. Как этого избежать
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По меньшей мере пять раз за последние 10 дней Россия обстреляла энергетическую инфраструктуру в Сумской области. На небольшие подстанции местного облэнерго враг тратит десятки дронов, говорит собеседник в одной из крупных энергетических компаний на условиях анонимности.
Новая волна обстрелов привела к тому, что 28 октября в Сумской и прилегающей к ней Полтавской областях ввели аварийные отключения света. Возобновить энергоснабжение удалось в течение 12 часов.
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