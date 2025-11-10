Forbes Digital підписка
«В 2026-м украинский ОПК достигнет €60 млрд». О ракетах «Фламинго», украинской баллистике и экспорте оружия. Ключевое из интервью главы крупнейшего ОПК-объединения Рады оружейников Игоря Федирко

Уляна Букатюк
Forbes
Forbes

4 хв читання

Ігор Федірко /из личного архива

Фото из личного архива

Глава крупнейшего на украинском рынке объединения производителей вооружения – Рада оружейников Игорь Федирко дал полуторачасовое интервью «Милитарному» о достижениях отечественного ОПК, украинской баллистике, производителе ракет «Фламинго» и вариантах экспорта оружия. Forbes Ukraine пересказывает ключевые тезисы.

В феврале шесть украинских ассоциаций на рынке частных производителей вооружения объединились в отдельный орган – Рада оружейников. Исполнительным директором стал Игорь Федирко.

Зачем Украине «ассоциация ассоциаций» в области производства оружия, каковы достижения украинского ОПК в 2025-м и когда ждать собственной баллистики? Ключевое из интервью Федорко изданию «Милитарный».

