Україна відновила поромне сполучення з Грузією – УЗ

Україна відновила поромне сполучення з Грузією, вперше з початку повномасштабного вторгнення виконавши два рейси з порту Чорноморськ до грузинського порту Батумі. Про це повідомив директор з комерційної роботи та логістики АТ «Укрзалізниця» Тимофій Мураховський, пише «Інтерфакс-Україна» .

Ключові факти

«Виконано два рейси 18 і 26 березня з порту Чорноморськ до порту Батумі, наступного тижня планується третій рейс», – сказав Мураховський на нараді «Відновлення поромного сполучення Україна-Грузія в рамках ТМТМ коридору».

Мураховський пояснив, що перші рейси в березні були виконані в режимі інформаційної тиші.

За його словами, проєкт реалізується за участі судноплавної компанії «Укрферрі» (Одеса) й дочірньої компанії АТ «Укрзалізниця» UZ Cargo Poland (Варшава).

Він закликав бізнес активніше долучатися до напрямку.

Контекст

Від початку повномасштабної агресії Росії в лютому 2022 року морське сполучення між Україною та Грузією відсутнє.

Судноплавна компанія «Укрферрі» анонсувала відновлення поромного сполучення «Чорноморськ-Батумі» з липня 2024 року, але цього не відбулось. Очікувалося, що на маршруті курсуватиме автомобільно-залізничний/пасажирський пором Kaunas, побудований у 1989 році в Німеччині. Пором Kaunas має 250 пасажирських місць у каютах різного класу: люкс, напівлюкс, двомісні та тримісні. Час у дорозі – 60 годин.