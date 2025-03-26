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відновити роботу портів Миколаєва та Херсона /Shutterstock
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«Может ухудшить то, что уже работает». Украина, США и Россия пытаются договориться о безопасности в Черном море. Что это может дать Украине

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

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Стоит ли бизнесу рассчитывать на скорейшее открытие порта Николаева Фото Shutterstock

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После договоренностей в Эр-Рияде между Украиной, Россией и США украинский бизнес в ожидании перемирия на море. Поможет ли сделка возобновить работу портов Николаевщины и Херсонщины?

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По итогам трех дней встреч в Эр-Рияде делегация США договорилась с представителями Украины и России сделать невозможными атаки на коммерческие суда в Черном море, говорится в заявлении Белого дома 25 марта.

«Уже готовим стратегии, которые могут быть реализованы после прекращения военных действий», – говорит генеральный директор Smart Holding Иван Герасимович в эфире Business Breakfast с Владимиром Федориным 26 марта.

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