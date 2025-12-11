Украина получила три золотых награды на Effie Awards Europe 2025. Одну – за кейс агентства HyperNormal и фандрейзинговой платформы United24, еще два «золота» получили агентства BetterSvit и Media First Ukraine за кейс для «Новой Почты» и благотворительного фонда «Вернись живым». Об этом объявили 10 декабря в Брюсселе во время торжественной Effie Awards Gala, рассказали Forbes в агентстве HyperNormal. Это второй случай в истории, когда Украина получает золотые награды на европейском Effie
- В этом году в финал конкурса вошли 102 кейса из Бельгии, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Латвии, Нидерландов, Польши, Великобритании, Украины и других стран. Жюри Effie Europe насчитывало почти 250 экспертов из 25 стран.
- HyperNormal и United24 получила «золото» в категории «Multi-market: Social Media» за кампанию с виральной цитатой Президента Украины «I'll wear the costume when this war is over» («Я надену костюм, когда война закончится»). Толчком стал инцидент в Овальном кабинете в марте 2025 года, когда журналист спросил Владимира Зеленского, почему он не надел костюм.
- Кампанию привязали к сбору средств. За 10 дней публикация получила более 289,9 млн охвата и собрала $1 млн на бронированные медеваки.
- «Мы использовали собственные каналы United24 и United24 Media – Instagram, Facebook, Telegram, Threads, X, LinkedIn. Основной площадкой стал Instagram», – рассказывает Валентин Панюта, основатель агентства и креативный директор United24 Media. Публикацию подхватили The Independent и другие западные медиа – в целом более 52 СМИ. Суммарный охват за 10 дней – 289,9 млн.
- Агентства BetterSvit и Media First Ukraine получили две золотых награды в категориях «Media Strategy&Idea» и «Positive Change – Brand» за кейс «Запакуй небо – прокачай ПВО» для «Новой почты» и благотворительного фонда «Вернись живым».
- Целью кампании было собрать средства на связь и подвижные командные пункты для противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ. Специально для проекта «Новая почта» разработала уникальный дизайн коробок, пакетов и конвертов. Средства с их продажи шли на закрытие сбора.
- За семь месяцев удалось собрать более 309 млн грн. Все желающие донатили на нужды Воздушных сил, а «Новая почта» удваивала каждый взнос в пределах целевой суммы сбора.
- BetterSvit также получила титул Independent Agency of the Year от Effie Awards Europe 2025.
- Среди других наград на Effie Awards Europe 2025 – серебро получило агентство Bickerstaff.734, еще две бронзовые награды получили Saatchi&Saatchi Ukraine и McCann Kyiv.
Контекст
До этого Украина только однажды получала «золото» Effie Europe – в 2020 году за кампанию «Santa switched to Bolt» от Rockets.Growth R&D и Bolt.
В этом году в финал конкурса также вошли несколько украинских работ – среди них проекты Banda, McCann Kyiv, Bickerstaff.734, Saatchi&Saatchi Ukraine, Rockets.Growth R&D, Gres Todorchuk, ISD Group и других команд.
В 2024-м Андрей Федорив, основатель и СЕО агентства Fedoriv Group, открыл агентство HyperNormal. Соучредителем и СЕО агентства стал Валентин Панюта, экс-креативщик Fedoriv Agency. HyperNormal специализируется на IT и цифровом бизнесе. Среди клиентов – EVA, mono, Rozetka, Министерство цифровой трансформации с проектами «Мрія» и «Дія» и другие.
United24 – официальная фандрейзинговая платформа, основанная Президентом Украины в 2022 году. За три года она собрала более 56 млрд грн в поддержку Украины.
