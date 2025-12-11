Україна отримала три золотих нагороди на Effie Awards Europe 2025. Одну – за кейс агенції HyperNormal та фандрейзингової платформи United24, ще два золота отримали агенції BetterSvit та Media First Ukraine за кейс для «Нової Пошти» та благодійного фонду «Повернись живим». Про це оголосили 10 грудня у Брюсселі під час урочистої Effie Awards Gala, розповіли Forbes в агенції HyperNormal. Це другий випадок в історії, коли Україна здобуває золоті нагороди на європейському Effie.

Деталі

Цього року до фіналу конкурсу увійшли 102 кейси з Бельгії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Латвії, Нідерландів, Польщі, Великої Британії, України та інших країн. Журі Effie Europe налічувало майже 250 експертів із 25 країн.

HyperNormal та United24 отримала золото в категорії «Multi-market: Social Media» за кампанію з віральною цитатою Президента України «I’ll wear the costume when this war is over» («Я одягну костюм, коли війна закінчиться»). Поштовхом став інцидент в Овальному кабінеті у березні 2025 року, коли журналіст запитав Володимира Зеленського, чому він не вдягнув костюм.

Кампанію привʼязали до збору коштів. За 10 днів публікація отримала понад 289,9 млн охоплення та зібрала $1 млн на броньовані медеваки.

«Ми використали власні канали United24 та United24 Media – Instagram, Facebook, Telegram, Threads, X, LinkedIn. Основним майданчиком став Instagram», – розповідає Валентин Панюта, засновник агенції та креативний директор United24 Media. Публікацію підхопили The Independent та інші західні медіа – загалом понад 52 ЗМІ. Сумарне охоплення за 10 днів – 289,9 млн.

Агенції BetterSvit та Media First Ukraine отримали дві золотих нагороди в категоріях «Media Strategy&Idea» та «Positive Change — Brand» за кейс «Запакуй небо – прокачай ППО» для Нової пошти та благодійного фонду «Повернись живим».

Метою кампанії було зібрати кошти на зв’язок та рухомі командні пункти для протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ. Спеціально для проєкту «Нова пошта» розробила унікальний дизайн коробок, пакетів та конвертів. Кошти з їх продажу йшли на закриття збору.

За сім місяців вдалося зібрати понад 309 млн грн. Всі охочі донатили на потреби Повітряних сил, а «Нова пошта» подвоювала кожен внесок в межах цільової суми збору.

Контекст

До цього Україна лише один раз отримувала золото Effie Europe – у 2020 році за кампанію «Santa switched to Bolt» від Rockets.Growth R&D та Bolt.

Цьогоріч до фіналу конкурсу також увійшли кілька українських робіт – серед них проєкти Banda, McCann Kyiv, Bickerstaff.734, Saatchi&Saatchi Ukraine, Rockets.Growth R&D, Gres Todorchuk, ISD Group та інших команд.

У 2024-му році Андрій Федорів, засновник та СЕО агенції Fedoriv Group, відкрив агенцію HyperNormal. Співзасновником та СЕО агенції став Валентин Панюта, екс-креативник Fedoriv Agency. HyperNormal спеціалізується на IT та цифровому бізнесі. Серед клієнтів – EVA, mono, Rozetka, Міністерство цифрової трансформації з проєктами «Мрія» та «Дія» та інші.

United24 – офіційна фандрейзингова платформа, започаткована Президентом України у 2022 році. За три роки вона зібрала понад 56 млрд грн на підтримку України.