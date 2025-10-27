Forbes Digital підписка
Ukraine Investment Framework выделил средства на 11 новых проектов в сфере жилья и инфраструктуры

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

2 хв читання

По итогам пятого заседания управляющего совета Ukraine Investment Framework (UIF) был одобрен запуск нового пакета публичных инвестиционных программ, включающий 11 проектов, в том числе три под руководством Министерства развития общин и территорий Украины в сферах социального жилья, транспортной и муниципальной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Минразвития 27 октября. Общий объем ресурсов UIF составляет €9,4 млрд, из которых €6,2 млрд уже распределены на поддержку проектов.

  • В заседании принимали участие представители Европейской комиссии, Европейского парламента, правительств стран – членов ЕС, международных финансовых организаций и украинских министерств, ответственных за реализацию проектов. От Минразвития выступила заместитель министра Марина Денисюк.
  • Она поблагодарила Европейскую комиссию за неизменную поддержку Украины, но подчеркнула, что ресурсы UIF покрывают лишь 10% потребностей в восстановлении транспортной, жилой и муниципальной инфраструктуры. Это требует привлечения дополнительных инвестиций для устойчивого восстановления.
  • «Наша общая задача – найти дополнительные источники софинансирования, мобилизовать ресурсы и ускорить реализацию проектов, обеспечивая эффективное использование каждого евро в пределах UIF», – отметила Денисюк.
  • Проект ЕИБ «Социальное жилье» (транш I) предусматривает строительство жилья для 1500 семей ВПЛ в рамках пилотной инициативы и создания системных институциональных основ для доступного социального жилья. Будет разработана финансовая и операционная база, а также законодательство по регулированию аренды социального жилья. Кроме того, планируется тестирование разных моделей управления жильем в городах и общинах для определения финансово устойчивых подходов.
  • Проект ЕИБ «Восстановление водоснабжения и водоотвода» включает €50 млн гранта, €13 млн технической помощи (согласовано UIF) и €100 млн ссуды от ЕИБ, обеспеченной гарантией UIF, уже ратифицированной Верховной Радой. Проект предусматривает энергоэффективную модернизацию систем водоснабжения, очистных и насосных станций, а также реконструкцию канализационных сетей в пострадавших регионах и местах компактного проживания ВПЛ.
  • Проект Всемирного банка и ЕБРР «Восстановление основной логистической инфраструктуры и подключения к сети» (RELINC) направлен на восстановление ключевых железнодорожных и автомобильных путей, портов на Дунае и модернизацию пограничных пунктов пропуска. Проект охватывает всю Украину с приоритетом на деоккупированных территориях и будет способствовать улучшению транспортного сообщения и устойчивости инфраструктуры к климатическим изменениям.
  • Управляющий совет также одобрил финансирование модернизации больниц в шести городах, техническую помощь для разработки публичных инвестиционных проектов (PREPARE) и закупки природного газа. В частности, Норвегия совместно с ЕС предоставит НАК «Нафтогаз Украины» грант в размере €127 млн ​​для закупки и хранения дополнительных объемов газа, что обеспечит отопление для миллионов домохозяйств, больниц и учреждений зимой 2025–2026 годов.

Контекст

Управляющий совет UIF – специальный орган для стратегического и операционного управления ресурсами программы. Он утверждает финансирование (кредиты, гранты, гарантии) проектов, обеспечивая соответствие использования средств Плану реализации Ukraine Facility.

Ukraine Facility – это программа ЕС по финансовой поддержке Украины на €50 млрд в период 2024–2027 годов. Она направлена ​​на обеспечение макроэкономической стабильности, восстановление, модернизацию страны и содействие ее евроинтеграции. Общий объем программы составляет €50 млрд, из которых €38,27 млрд выделено на прямую бюджетную поддержку. С 2024 года Украина уже получила более €22,6 млрд через этот инструмент.

Инструмент ERA предусматривает макрофинансовую помощь в размере около €45 млрд, из которых €18,1 млрд – взнос ЕС. Погашение кредитов предполагается за счет доходов от замороженных российских суверенных активов в ЕС.

ЕС остается главным донором Украины, предоставив €57,5 млрд за 3,5 года. За первые восемь месяцев 2025-го страна получила более €15,5 млрд финансовой поддержки.

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні