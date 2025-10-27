За підсумками п’ятого засідання керівної ради Ukraine Investment Framework (UIF) було схвалено запуск нового пакету публічних інвестиційних програм, що включає 11 проєктів, зокрема три під керівництвом Міністерства розвитку громад та територій України у сферах соціального житла, транспортної та муніципальної інфраструктури. Про це повідомила пресслужба Мінрозвитку 27 жовтня. Загальний обсяг ресурсів UIF становить €9,4 млрд, з яких €6,2 млрд уже розподілено на підтримку проєктів.

Деталі

У засіданні брали участь представники Європейської комісії, Європейського парламенту, урядів країн – членів ЄС, міжнародних фінансових організацій та українських міністерств, відповідальних за реалізацію проєктів. Від Мінрозвитку виступила заступниця міністра Марина Денисюк.

Вона подякувала Європейській комісії за незмінну підтримку України, але наголосила, що ресурси UIF покривають лише 10% потреб у відновленні транспортної, житлової та муніципальної інфраструктури. Це вимагає залучення додаткових інвестицій для сталого відновлення.

«Наше спільне завдання – знайти додаткові джерела співфінансування, мобілізувати ресурси та прискорити реалізацію проєктів, забезпечуючи ефективне використання кожного євро в межах UIF», – зазначила Денисюк.

Проєкт ЄІБ «Соціальне житло» (транш І) передбачає будівництво житла для 1500 сімей ВПО в межах пілотної ініціативи та створення системних інституційних основ для доступного соціального житла. Буде розроблена фінансова й операційна база, а також законодавство для регулювання оренди соціального житла. Крім того, планується тестування різних моделей управління житлом у містах і громадах для визначення фінансово стійких підходів.

Проєкт ЄІБ «Відновлення водопостачання і водовідведення» включає €50 млн гранту, €13 млн технічної допомоги (погоджено UIF) та €100 млн позики від ЄІБ, забезпеченої гарантією UIF, яка вже ратифікована Верховною Радою. Проєкт передбачає енергоефективну модернізацію систем водопостачання, очисних і насосних станцій, а також реконструкцію каналізаційних мереж у постраждалих регіонах і місцях компактного проживання ВПО.

Проєкт Світового банку та ЄБРР «Відновлення основної логістичної інфраструктури та приєднання до мережі» (RELINC) спрямований на відновлення ключових залізничних і автомобільних шляхів, портів на Дунаї та модернізацію прикордонних пунктів пропуску. Проєкт охоплює всю Україну, з пріоритетом на деокупованих територіях, і сприятиме покращенню транспортного сполучення та стійкості інфраструктури до кліматичних змін.

Керівна рада також схвалила фінансування модернізації лікарень у шести містах, технічної допомоги для розробки публічних інвестиційних проєктів (PREPARE) та закупівлі природного газу. Зокрема, Норвегія спільно з ЄС надасть НАК «Нафтогаз України» грант у розмірі €127 млн для закупівлі та зберігання додаткових обсягів газу, що забезпечить опалення для мільйонів домогосподарств, лікарень і установ взимку 2025–2026 років.

Контекст

Керівна рада UIF – спеціальний орган для стратегічного та операційного управління ресурсами програми. Вона затверджує фінансування (кредити, гранти, гарантії) проєктів, забезпечуючи відповідність використання коштів Плану реалізації Ukraine Facility.

Ukraine Facility – це програма ЄС із фінансової підтримки України на €50 млрд у період 2024–2027 років. Вона має на меті забезпечення макроекономічної стабільності, відбудову, модернізацію країни та сприяння її євроінтеграції. Загальний обсяг програми становить €50 млрд, з яких €38,27 млрд виділено на пряму бюджетну підтримку. З 2024 року Україна вже отримала понад €22,6 млрд через цей інструмент.

Інструмент ERA передбачає макрофінансову допомогу в розмірі близько €45 млрд, з яких €18,1 млрд – внесок ЄС. Погашення кредитів планується за рахунок доходів від заморожених російських суверенних активів у ЄС.

ЄС залишається головним донором України, надавши €57,5 млрд за 3,5 роки. За перші вісім місяців 2025-го країна отримала понад €15,5 млрд фінансової підтримки.