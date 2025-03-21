Украинская делегация не планирует контактировать с российской на переговорах в Саудовской Аравии – МИД

Украинская команда не намерена проводить встречи с представителями РФ в Саудовской Аравии. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга 21 марта. Таким образом он прокомментировал заявление спецпосланника президента США Кита Келлога о формате переговоров между Украиной и РФ в Саудовской Аравии.

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Украина рассматривает встречу как техническую и двустороннюю, в формате сотрудничества с США, сообщили в МИД. По словам Тихого, ему «неизвестно о каких-либо хаотических передвижениях или активности в кулуарах».

Он отметил, что, насколько ему известно, украинская техническая команда не намерена вступать в контакт с российской стороной. Тихий добавил, что не хочет делать предположений о возможных прямых контактах в будущем, подчеркнув, что сейчас Украина общается исключительно с американскими партнерами, которые, в свою очередь, взаимодействуют с Россией.

Контекст

18 марта лидеры США и РФ, Дональд Трамп и Владимир Путин, провели телефонный разговор, длившийся более полутора часов. По информации Белого дома, оба президента пришли к согласию, что первым шагом к миру станет прекращение огня в энергетической и инфраструктурной сферах.

Однако уже в ночь на 19 марта Россия совершила атаку на Украину, использовав десятки ударных беспилотников. Удары нанесли ущерб как гражданским объектам, в частности больнице в Сумах и жилым домам в Бучанском районе Киевской области, так и инфраструктуре, включая объекты «Укрзализныци» на Днепропетровщине.

Президент Зеленский в ответ заявил, что Путин фактически отверг идею полного прекращения огня. Он подчеркнул, что международное сообщество должно решительно отреагировать на попытки России затянуть конфликт, усилив санкции против него и оказав поддержку Украине.

20 марта спецпосланник президента США Кит Келлог сообщил, что на переговорах в Эр-Рияде представители Украины и России могут находиться в отдельных помещениях, а американская делегация будет выступать посредником, перемещаясь между ними. По его словам, это будет формат «челночной дипломатии», который станет первым этапом на пути к всеобъемлющему прекращению огня и завершению войны.