США и РФ планируют обсудить возобновление «зернового соглашения»

Делегации США и РФ проведут переговоры о возможном возобновлении так называемой черноморской инициативы, что касается безопасности судоходства в акватории Черного моря. Об этом 20 марта сообщил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, пишет meduza .

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Консультации по этому поводу состоятся 24 марта в Эр-Рияде, отметил Ушаков. Делегацию России на переговорах будут представлять председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Контекст

Ранее спецпосланник президента США Стив Виткофф сообщил, что делегации США и РФ проведут переговоры в другом городе Саудовской Аравии, Джидде, и в другой день, 23 марта.

Спикер Путина Дмитрий Песков сообщил 20 марта, что стороны «согласуют последние нюансы», а переговоры могут состояться не 23 марта, а в другой день.

22 июля 2022 г. в Стамбуле с участием представителей стран ООН, Украины, России и Турции состоялось подписание документов о создании коридора для вывоза зерна из трех украинских портов – Черноморска, Одессы и Южного. А уже 7 сентября Путин заявил, что соглашение о вывозе зерна из Украины оказалось обманом.

В августе 2023 Украина предложила судовладельцам новый морской маршрут вдоль восточного берега Черного моря. Тогда из украинских портов успешно выдвинулось пять судов, заблокированных в Украине с начала российского вторжения. Вера судовладельцев в новый маршрут росла пропорционально ударам Украины по флоту и морским базам РФ.