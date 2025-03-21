Українська делегація не планує контактувати з російською на переговорах у Саудівській Аравії – МЗС

Українська команда не має наміру проводити зустрічі з представниками РФ у Саудівській Аравії. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу 21 березня. Таким чином, він прокоментував заяву спецпосланника президента США Кіта Келлога про формат переговорів між Україною та РФ у Саудівській Аравії.

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Україна розглядає як технічну і двосторонню, у форматі співпраці зі США, повідомили в МЗС. За словами Тихого, йому «невідомо про будь-які хаотичні пересування чи активність у кулуарах».

Він зазначив, що, наскільки йому відомо, українська технічна команда не має наміру вступати в контакт із російською стороною. Тихий додав, що не хоче робити припущень про можливі прямі контакти у майбутньому, наголосивши, що наразі Україна спілкується виключно з американськими партнерами, які, своєю чергою, взаємодіють із Росією.

Контекст

18 березня лідери США та РФ, Дональд Трамп і Володимир Путін, провели телефонну розмову, яка тривала понад півтори години. За інформацією Білого дому, обидва президенти дійшли згоди, що першим кроком до миру стане припинення вогню в енергетичній та інфраструктурній сферах.

Проте вже в ніч на 19 березня Росія здійснила атаку на Україну, використавши десятки ударних безпілотників. Удари завдали шкоди як цивільним об’єктам зокрема лікарні в Сумах і житловим будинкам у Бучанському районі Київської області, так і інфраструктурі, включно з об’єктами «Укрзалізниці» на Дніпропетровщині.

Президент Зеленський у відповідь заявив, що Путін фактично відкинув ідею повного припинення вогню. Він наголосив, що міжнародна спільнота має рішуче відреагувати на спроби Росії затягнути конфлікт, посиливши санкції проти неї та надавши підтримку Україні.

20 березня, спецпосланник президента США Кіт Келлог повідомив, що на переговорах в Ер-Ріяді представники України та Росії можуть перебувати в окремих приміщеннях, а американська делегація виступатиме посередником, переміщаючись між ними. За його словами, це буде формат «човникової дипломатії», який стане першим етапом на шляху до всеосяжного припинення вогню та завершення війни.