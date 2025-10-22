Индекс WIG-Ukraine, отражающий динамику украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE), в первой половине среды снизился на 2,4%, достигнув 510,58 пункта, пишет «Интерфакс-Украина» . Это произошло после новостей о переносе анонсированной встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште, а также переговоров Марко Рубио и Сергея Лаврова из-за нежелания России останавливать боевые действия.

Подробности

Акции крупнейшего украинского производителя сахара «Астарты» подешевели на 2,99%, Milkiland – на 4,33%, агрохолдингов KSG-Agro, «Агротон» и ИМК – на 2,4%, 2,29% и 1,61% соответственно. Акции Coal Energy, чьи шахты остановлены из-за войны, потеряли 4,48%. Акции агрохолдинга «Кернел», который не входит в индекс из-за низкого free-float, выросли на 0,21%.

На Лондонской фондовой бирже (LSE), где влияние розничных инвесторов меньше, акции горнорудной компании Ferrexpo упали на 6,57%, тогда как акции агрохолдинга МХП, крупнейшего производителя курятины, прибавили 1,06%.

На Франкфуртской бирже курс украинских еврооблигаций, который рос несколько дней подряд, в среду снизился на 1,25–2,14%, в то время как цена ВВП-варрантов осталась почти без изменений.

Контекст

16 октября Трамп заявил, что проведет встречу с главой Кремля в Венгрии, не уточнив дату. По его словам, цель переговоров – выяснить, возможно ли прекратить войну между Россией и Украиной. Перед этим на следующей неделе состоится встреча их советников высокого уровня.

Планируемые переговоры Трампа и Путина в Будапеште вызвали резкую реакцию в Евросоюзе. Европейские дипломаты назвали идею встречи двух лидеров на территории страны – члена ЕС без участия Евросоюза «политическим кошмаром» и унижением для Европы.

19 октября президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность прибыть в Будапешт, где планируется встреча Трампа с Путиным, чтобы присоединиться к переговорам.

Однако 21 октября, по данным Reuters и журналиста NBC News Гарретта Хааке, ссылающихся на высокопоставленного чиновника Белого дома, стало известно, что Трамп и Путин не планируют в ближайшее время проводить встречу. Планирование переговоров приостановлено, поскольку Трамп считает, что стороны еще не готовы к диалогу.