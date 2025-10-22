Індекс WIG-Ukraine, що відображає динаміку українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE), у першій половині середи знизився на 2,4%, досягнувши 510,58 пункта, пише «Інтерфакс-Україна». Це сталося після новин про перенесення анонсованої зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним у Будапешті, а також переговорів Марко Рубіо та Сергія Лаврова через небажання Росії зупиняти бойові дії.
Деталі
- Акції найбільшого українського виробника цукру «Астарти» подешевшали на 2,99%, Milkiland – на 4,33%, агрохолдингів KSG-Agro, «Агротон» та ІМК – на 2,4%, 2,29% і 1,61% відповідно. Акції Coal Energy, чиї шахти зупинені через війну, втратили 4,48%. Натомість акції агрохолдингу «Кернел», який не входить до індексу через низький free-float, зросли на 0,21%.
- На Лондонській фондовій біржі (LSE), де вплив роздрібних інвесторів менший, акції гірничорудної компанії Ferrexpo впали на 6,57%, тоді як акції агрохолдингу МХП, найбільшого виробника курятини, додали 1,06%.
- На Франкфуртській біржі курс українських єврооблігацій, який зростав кілька днів поспіль, у середу знизився на 1,25–2,14%, тоді як ціна ВВП-варантів залишилася майже без змін.
Контекст
16 жовтня Трамп заявив, що проведе зустріч із главою Кремля в Угорщині, не уточнивши дату. За його словами, мета переговорів – з’ясувати, чи можливо припинити війну між Росією та Україною. Перед цим наступного тижня відбудеться зустріч їхніх радників високого рівня.
Заплановані переговори Трампа і Путіна в Будапешті викликали різку реакцію в Євросоюзі. Європейські дипломати назвали ідею зустрічі двох лідерів на території країни – члена ЄС без участі Євросоюзу «політичним кошмаром» і приниженням для Європи.
19 жовтня президент України Володимир Зеленський висловив готовність прибути до Будапешта, де планується зустріч Трампа з Путіним, щоб долучитися до переговорів.
Однак 21 жовтня, за даними Reuters і журналіста NBC News Гарретта Хааке, які посилаються на високопоставленого чиновника Білого дому, стало відомо, що Трамп і Путін не планують найближчим часом проводити зустріч. Планування переговорів призупинено, оскільки Трамп вважає, що сторони ще не готові до діалогу.
