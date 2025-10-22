Президент США не хочет «тратить время», поэтому саммит в Будапеште с участием Трампа и Путина не состоится. Почему вторую встречу после Аляски отменили – из-за бескомпромиссной позиции России, риска для самого Путина или провала мирной стратегии Трампа? Главное из материалов FT , WSJ и Politico

Президент США Дональд Трамп объявил об отмене запланированного саммита с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Он добавил, что встреча «была бы бесполезной». «Я не хочу проводить бессмысленную встречу. Не хочу тратить время, пока не увижу, что будет дальше», – сказал Трамп журналистам в Белом доме. В администрации США пришли к выводу, что Россия продолжает соблюдать свои территориальные амбиции, которые делают любое мирное соглашение с Украиной невозможным, пишет WSJ.

Без гарантий безопасности для Путина

Саммит в столице Венгрии должен был стать второй встречей лидеров после переговоров в августе на Аляске, которые не принесли ни одного прорыва. Тогда Трамп заявлял, что Путин «хочет мира», хотя Россия продолжала бомбить украинские города и отказывалась от прямых переговоров с Украиной, пишет Politico.

Решение об отмене саммита было принято после телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который заявил, что позиция Москвы «остается неизменной» – мирное соглашение должно предшествовать прекращению огня, добавляет FT.

Планируемая встреча в Будапеште изначально вызвала обеспокоенность среди союзников США. Лавров сомневался, сможет ли Путин вообще прибыть в Европу, учитывая ордер Международного уголовного суда на его арест. Хотя Венгрия заверила, что гарантирует Путину безопасный въезд и возвращение в Москву, оставались вопросы, как он избежит ареста во время путешествия в центр ЕС, пишет FT.

Министр иностранных дел и вице-премьер Польши Радослав Сикорский заявил во вторник, 21 октября, в эфире польского радио, что не может гарантировать, что самолет Путина пропустят через польское воздушное пространство без помех.

«Мы не можем гарантировать, что независимый польский суд не примет решение о принудительной посадке самолета, который перевозит Путина, для передачи подозреваемого в Гаагу», – сказал Сикорский.

Вице-премьер Польши Радослав Сикорский публично заявил, что не может гарантировать пропуск самолета Владимира Путина без помех в воздушном пространстве Польши Фото Getty Images

Теория последнего собеседника

После саммита на Аляске Трамп остался без всяких уступок со стороны Кремля. Его стремление выступить в роли миротворца не изменило позицию России, которая продолжает настаивать в рамках какого-либо соглашения на контроле над всем Донбассом, который она не смогла полностью захватить в течение трех лет боев. Эта позиция и послужила причиной решения Вашингтона приостановить подготовку к новой встрече, добавляет WSJ.

Администрация Трампа признала, что дальнейшие переговоры не принесут результата, пока Россия не откажется от своих максималистских требований.

На минувшей неделе президент США принимал в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. Встреча, по словам источников FT, превратилась в «спор на повышенных тонах», во время которого Трамп не сдерживал эмоций.

Он отказал в просьбе предоставить Украине ракеты «Томагавк» для ударов по территории России, заявив, что «это может означать эскалацию». Призвал Украину «заморозить конфликт» на текущих линиях фронта – это предложение, которое Зеленский и европейские партнеры отвергают.

Президент США надеялся на признаки изменений в политике со стороны России, чтобы оправдать возобновление своей личной дипломатии с Путиным. Но пока усилия Трампа по отношению к Украине достигают лишь одного – опровергают его собственные сомнительные утверждения о том, что Путин хочет мира, пишет CNN.

Этот тупик устраивает Путина, который не изъявляет желания прекращать боевые действия и может воспользоваться дополнительным временем для ведения войны на истощение с целью захвата как можно больше украинских территорий до начала любых мирных переговоров, добавляет CNN.

Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в передаче Украине ракет «Томагавк» для ударов на территории России Фото Getty Images

Коалиция желающих

В европейских столицах новые дипломатические маневры Трампа вызвали удивление. Один из чиновников ЕС, цитируемый Politico, назвал поведение американского президента «напоминанием о теории последнего собеседника» – склонность Трампа соглашаться с позицией того человека, с которым он говорил последним. После последнего телефонного разговора с Путиным Трамп объявил о «большом прогрессе» в мирных переговорах, но уже через пять дней их встречу отменили.

Дипломатический прорыв Трампа на Ближнем Востоке – заключение мирного соглашения между Израилем и ХАМАСом – подпитал его уверенность в собственных миротворческих способностях. Этот успех стал катализатором попытки президента распространить свою формулу «соглашения» и на Украину. Но на фоне возобновления насилия в Газе и отказа России изменить свои требования Трамп столкнулся с ограниченными возможностями нового дипломатического прорыва.

Европейские лидеры в это время готовятся к новой координации действий с Вашингтоном. «Ожидаю в ближайшие дни визитов европейских лидеров в Вашингтон и тесной координации», – цитирует Politico анонимного чиновника ЕС. После отмены саммита в Будапеште континент стремится не допустить «соглашения за счет Украины» и удержать США в общем фронте поддержки Киева.