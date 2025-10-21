Накануне встречи Путина и Трампа в Будапеште лидеры ЕС пытаются укрепить позиции Украины, готовя новые финансовые и военные пакеты помощи и расширяя санкции против России. Как Коалиция желающих поддержит Украину и что ей мешает? Главное из материала Politico

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп готовятся встретиться в Будапеште, и Европа реагирует срочным консенсусом. После неудачного визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом 17 октября европейские лидеры спешат укрепить позиции Киева, опасаясь, что на встрече Трампа и Путина может быть согласована заморозка конфликта на невыгодных для Украины условиях.

Европа заставляет Путина «платить» за агрессию

Европейская стратегия базируется на трех ключевых шагах: больше финансирования и оружия для Украины и решение для удара по российской экономике через введения новых санкций, говорят Politico дипломаты и должностные лица.

Лидеры европейских стран созывают Коалицию желающих для координации дополнительной помощи. Премьер Великобритании Кир Стармер анонсирует внеочередное заседание, чтобы парализовать военную машину Путина и гарантировать, что Украина будет максимально сильна до, во время и после любого перемирия. Ожидается выступление Зеленского на саммите в Брюсселе – лично или по видеосвязи, чтобы мобилизовать поддержку.

Разговор между Путиным и Трампом несет риск, что соглашение о заморозке приведет к передаче части украинских территорий. Тень этого риска усиливает роль премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он не раз блокировал санкции против страны-агрессора и поддерживает контакты с Россией.

Европейские лидеры опасаются, что Трамп снова может поддержать позицию Путина и давить на Зеленского, заставляя его согласиться с условиями Кремля, даже если это будет означать передачу России части украинских территорий на востоке. «Россия понимает только силу», – говорит Кая Каллас, исключая вариант мирного соглашения с консервацией оккупированных территорий.

В Брюсселе не верят в искренность намерений Путина, пишет Politico. Многие дипломаты убеждены, что его предложение о новой встрече с Трампом – лишь попытка затянуть время, пока Россия продолжает ракетные и дроновые атаки по Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно блокировал санкции Европы против России Фото Getty Images

Российские активы и компромиссы

Одним из главных вопросов саммита ЕС станет план использовать €140 млрд замороженных российских активов для создания репарационного кредита для Украины. Речь идет о том, чтобы направить доходы от этих средств на финансирование украинских потребностей, а возврат активов России возможен только тогда, когда она согласится компенсировать военные убытки. Больше всего таких активов хранится в Бельгии, и там опасаются, что их изъятие может повредить репутации финансовой системы.

Несколько стран ЕС выражают обеспокоенность тем, что этот шаг может ослабить доверие к евро, если не будет поддержан США, Японией и другими партнерами. В четверг, 23 октября, лидеры Европы должны решить, официально ли поручить Еврокомиссии подготовить юридическую базу для запуска «ссуды репараций». Ожидается, что бельгийский премьер Барт де Вевер согласится на старт работы, оставив за собой право заблокировать документ позже, добавляет Politico.

Дипломаты считают, что этот шаг усилит давление на Путина и даст Украине гарантию финансовой поддержки в ближайшие два-три года. ЕС также готовится принять 19-й пакет санкций против банков и криптосервисов, помогающих России обходить санкционные ограничения.

Словакия до сих пор сдерживала решение, опасаясь за сокращение поставок российского газа в страну, но, по словам дипломатов, компромисс с премьером Робертом Фицо уже почти достигнут.