Более 50 украинских DefenceTech-стартапов привлекли свыше $105 млн инвестиций в 2025 году. Об этом сообщил первый вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он добавил, что это треть всех ранних инвестиций Европы в сфере оборонных технологий.
Детали
- По данным Dealroom, в целом оборонные компании Европы вместе с Великобританией в 2025 году получили около $200 млн ранних инвестиций (Pre-seed, Seed, Series A). Украинские проекты наиболее активно привлекают средства именно на этих этапах, отметил Федоров.
- Он отметил, что самым крупным ангельским инвестором украинских оборонных стартапов остается государственный проект Brave1. В то же время правительство помогает компаниям выходить на международный рынок и работать с венчурными фондами. По словам Федорова, если раньше стартапы привлекали $200 000–400 000, то сейчас закрывают раунды на $2,5–5 млн.
Среди украинских DefenceTech-компаний, получивших самые большие инвестиции, он назвал:
- Swarmer – $15 млн;
- Tencore – $3,74 млн;
- Teletactica – $1,5 млн;
- M-fly – $1,3 млн;
- Dropla – $2,75 млн;
- Norda Dynamics – $1 млн.
Контекст
Минцифры создало Украинский фонд стартапов в 2019 году. До полномасштабного вторжения он был одним из самых активных ангельских инвесторов на рынке: фонд предоставил $8,2 млн грантов 352 командам, преимущественно в рамках государственной программы с финансированием на $25 000–50 000.
После 24 февраля фонд сосредоточился на военных разработках и фактически приостановил поддержку гражданских проектов. С лета 2023 года работала только программа грантов до $35 000 для DefenceTech-решений, восстановления и проектов двойного назначения.
В феврале 2024-го фонд возобновил грантовую программу для гражданских стартапов. Ее общий бюджет составляет $2,5 млн.
По состоянию на август в Украине приходится около 60 стартапов на каждый миллион населения, тогда как средний показатель в Европе – около 500, отмечала заместитель министра цифровой трансформации Наталья Деникеева в комментарии Forbes.
