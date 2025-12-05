Понад 50 українських DefenceTech-стартапів залучили понад $105 млн інвестицій у 2025 році. Про це повідомив перший віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він додав, що це третина всіх ранніх інвестицій Європи у сфері оборонних технологій.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- За даними Dealroom, загалом оборонні компанії Європи разом із Великою Британією у 2025 році отримали близько $200 млн ранніх інвестицій (Pre-seed, Seed, Series A). Українські проєкти найбільш активно залучають кошти саме на цих етапах, зазначив Федоров.
- Він наголосив, що найбільшим ангельським інвестором українських оборонних стартапів залишається державний проєкт Brave1. Водночас уряд допомагає компаніям виходити на міжнародний ринок і працювати з венчурними фондами. За словами Федорова, якщо раніше стартапи залучали $200 000–400 000, то зараз закривають раунди на $2,5–5 млн.
Серед українських DefenceTech-компаній, що отримали найбільші інвестиції, він назвав:
- Swarmer – $15 млн;
- Tencore – $3,74 млн;
- Teletactica – $1,5 млн;
- M-fly – $1,3 млн;
- Dropla – $2,75 млн;
- Norda Dynamics – $1 млн.
Контекст
Мінцифри створило Український фонд стартапів у 2019 році. До повномасштабного вторгнення він був одним із найактивніших ангельських інвесторів на ринку: фонд надав $8,2 млн грантів 352 командам, переважно в межах державної програми з фінансуванням на $25 000–50 000.
Після 24 лютого фонд зосередився на військових розробках і фактично призупинив підтримку цивільних проєктів. Із літа 2023 року працювала лише програма грантів до $35 000 для DefenceTech-рішень, відновлення та проєктів подвійного призначення.
У лютому 2024-го фонд відновив грантову програму для цивільних стартапів. Її загальний бюджет становить $2,5 млн.
Станом на серпень в Україні припадає близько 60 стартапів на кожен мільйон населення, тоді як середній показник у Європі – близько 500, зазначала заступниця міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва у коментарі Forbes.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.