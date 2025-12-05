Понад 50 українських DefenceTech-стартапів залучили понад $105 млн інвестицій у 2025 році. Про це повідомив перший віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він додав, що це третина всіх ранніх інвестицій Європи у сфері оборонних технологій.

Деталі

За даними Dealroom, загалом оборонні компанії Європи разом із Великою Британією у 2025 році отримали близько $200 млн ранніх інвестицій (Pre-seed, Seed, Series A). Українські проєкти найбільш активно залучають кошти саме на цих етапах, зазначив Федоров.

Він наголосив, що найбільшим ангельським інвестором українських оборонних стартапів залишається державний проєкт Brave1. Водночас уряд допомагає компаніям виходити на міжнародний ринок і працювати з венчурними фондами. За словами Федорова, якщо раніше стартапи залучали $200 000–400 000, то зараз закривають раунди на $2,5–5 млн.

Популярне Категорія Рейтинги Дата 26 листопада 25 найкращих CEO України 2025

Серед українських DefenceTech-компаній, що отримали найбільші інвестиції, він назвав:

Swarmer – $15 млн;

Tencore – $3,74 млн;

Teletactica – $1,5 млн;

M-fly – $1,3 млн;

Dropla – $2,75 млн;

Norda Dynamics – $1 млн.

Контекст

Мінцифри створило Український фонд стартапів у 2019 році. До повномасштабного вторгнення він був одним із найактивніших ангельських інвесторів на ринку: фонд надав $8,2 млн грантів 352 командам, переважно в межах державної програми з фінансуванням на $25 000–50 000.

Після 24 лютого фонд зосередився на військових розробках і фактично призупинив підтримку цивільних проєктів. Із літа 2023 року працювала лише програма грантів до $35 000 для DefenceTech-рішень, відновлення та проєктів подвійного призначення.

У лютому 2024-го фонд відновив грантову програму для цивільних стартапів. Її загальний бюджет становить $2,5 млн.

Станом на серпень в Україні припадає близько 60 стартапів на кожен мільйон населення, тоді як середній показник у Європі – близько 500, зазначала заступниця міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва у коментарі Forbes.