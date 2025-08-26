За підсумками 2024 року українські посадовці задекларували криптовалютні активи на загальну суму 786 млн грн. Про це повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з посиланням на дані Реєстру декларацій.

Деталі

Кількість декларантів, які вказують криптовалюту, щороку зростає: у 2022 році – 1 320 декларацій на суму 371 млн грн, у 2023 році – 1 710 декларацій на суму 526 млн грн, у 2024 році – 2 200 декларацій на суму 786 млн грн.

У НАЗК зазначають, що в деклараціях має вказуватися вартість криптоактивів, виходячи з фактичних витрат на їхнє придбання, а не ринковий курс на кінець звітного періоду.

Однак деякі посадовці використовують криптовалюту для приховування незаконно отриманих статків. Найпоширенішим порушенням є неможливість підтвердити наявність задекларованих криптоактивів.

У НАЗК наголошують, що декларанти часто повідомляють про значні обсяги криптовалюти, не надаючи доказів її існування, таких як верифіковані адреси гаманців, біржові виписки чи скриншоти.

Зазвичай такі активи, за твердженнями декларантів, були придбані багато років тому за незначні суми. У Нацагентстві наголошують, що декларування фіктивних активів є свідомим порушенням, яке не можна виправдати неуважністю чи незнанням правил.

НАЗК запевняє, що має технічні та аналітичні інструменти для перевірки задекларованих криптоактивів і співпрацює з Департаментом кіберполіції для верифікації їхньої реальності та встановлення належності під час повних перевірок декларацій.

Контекст

Криптовалюту активно декларують представники силових структур, йдеться в дослідженні «Опендатабот». Найвищий показник у Національній поліції України: 322 декларації, що становить 15% від загальної кількості декларантів із криптоактивами.

Прокурори також демонструють значну активність: 240 декларацій містять відомості про криптовалюту. Судді подали 227 документів із згадкою цифрових активів, а в міських радах таких посадовців налічується 119.

У Збройних Силах України криптовалюту задекларували в 77 випадках, тоді як представники НАБУ вказали її у 38 деклараціях.

Лідером за кількістю біткоїнів (BTC) є Олег Бондаренко, голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики, який задекларував 80 BTC, що на 1 квітня оцінюється в 279,4 млн грн. Найбільшу кількість ефіріуму (ETH) – 200 токенів на суму 15,5 млн грн – задекларував депутат Сергій Майзель. Рекордсменом за обсягом криптодоларів (USDT) став Віталій Бровко, начальник департаменту Офісу Генерального прокурора, із 847 908 USDT, що еквівалентно 35 млн грн.