Украинский оборонный стартап Falcons получил финансирование американского инвестора. Куда направят средства

Александр Пикало
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Пеленгатори ЕТЕР /из открытых источников

Пеленгатори ЕТЕР Фото из открытых источников

Украинский оборонный стартап Falcons получил инвестиции от американского венчурного фонда Green Flag Ventures, сообщила компания 12 сентября. Сумма сделки не раскрывается. Ранее основатель фонда Джастин Зииф в интервью Forbes заявлял, что размер инвестиций фонда обычно составляет от $100 000 до $1,2 млн.

  • Полученные средства Falcons направит на три ключевых направления: сертификацию комплекса пеленгаторов ЭТЕР по стандартам НАТО и расширение его производства, привлечение новых специалистов, в том числе инженеров и военных экспертов, а также разработку стратегии выхода на рынки стран НАТО.
  • По словам CEO и соучредителя Falcons Егора Дудинова, инвестиция позволит усовершенствовать технологии радиоэлектронной борьбы, используя боевой опыт. Часть средств пойдет на изучение рынка и планирование производства, чтобы ускорить выход ЭТЭР на международную арену.

Контекст

Основанная в 2022 году компания Falcons разработала, в частности, комплекс пеленгаторов тактического уровня ЭТЕР, который уже доказал свою эффективность в боевых условиях, уничтожив российскую систему стоимостью около $90 млн. ЭТЕР отличается компактностью, независимостью от GPS и стоимостью, которая в 30–50 раз ниже аналогов НАТО, а на фронте обеспечивает покрытие более 600 км.

Falcons трижды получала гранты от кластера Brave1 – в 2023-м, 2024-м и 2025-м годах, а также привлекала средства от ангельского инвестора.

Green Flag Ventures, созданный в сентябре 2023 года, является одним из первых иностранных инвесторов в украинские оборонные стартапы. В портфеле фонда – производитель раций для ВСУ Himera, а также компании Kara Dag (системы противодействия дронам), Swarmer (ИИ-решения для управления роями дронов) и Astra Nav (системы навигации). Об инвестиции в Himera фонд сообщил в начале сентября 2024 года.

