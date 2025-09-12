Украинский оборонный стартап Falcons получил инвестиции от американского венчурного фонда Green Flag Ventures, сообщила компания 12 сентября. Сумма сделки не раскрывается. Ранее основатель фонда Джастин Зииф в интервью Forbes заявлял, что размер инвестиций фонда обычно составляет от $100 000 до $1,2 млн.

Подробности

Полученные средства Falcons направит на три ключевых направления: сертификацию комплекса пеленгаторов ЭТЕР по стандартам НАТО и расширение его производства, привлечение новых специалистов, в том числе инженеров и военных экспертов, а также разработку стратегии выхода на рынки стран НАТО.

По словам CEO и соучредителя Falcons Егора Дудинова, инвестиция позволит усовершенствовать технологии радиоэлектронной борьбы, используя боевой опыт. Часть средств пойдет на изучение рынка и планирование производства, чтобы ускорить выход ЭТЭР на международную арену.

Контекст

Основанная в 2022 году компания Falcons разработала, в частности, комплекс пеленгаторов тактического уровня ЭТЕР, который уже доказал свою эффективность в боевых условиях, уничтожив российскую систему стоимостью около $90 млн. ЭТЕР отличается компактностью, независимостью от GPS и стоимостью, которая в 30–50 раз ниже аналогов НАТО, а на фронте обеспечивает покрытие более 600 км.

Falcons трижды получала гранты от кластера Brave1 – в 2023-м, 2024-м и 2025-м годах, а также привлекала средства от ангельского инвестора.

Green Flag Ventures, созданный в сентябре 2023 года, является одним из первых иностранных инвесторов в украинские оборонные стартапы. В портфеле фонда – производитель раций для ВСУ Himera, а также компании Kara Dag (системы противодействия дронам), Swarmer (ИИ-решения для управления роями дронов) и Astra Nav (системы навигации). Об инвестиции в Himera фонд сообщил в начале сентября 2024 года.