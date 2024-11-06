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«Світу не потрібно стільки дронових компаній, як Україні». Засновник Green Flag Ventures Джастін Зііф за три місяці вклався у три українські оборонні стартапи. Як отримати від нього чек до $1 млн – інтерв’ю

Люба Балашова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Люба Балашова
Forbes

6 хв читання

Засновник Green Flag Ventures Джастін Зііф /Getty Images

За останні 90 днів Green Flag Ventures проінвестував у три українські стартапи Фото Getty Images

Фонд інвестицій в оборонні стартапи Green Flag Ventures американського підприємця Джастіна Зііфа та інвесторки Дебори Ферламб за рік зробив три інвестиції в українські стартапи, а наступного планує наростити темпи удвічі. Що гальмує інвестиції в українську оборонку зараз?

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«Найбільший напрям наших інвестицій – dual-use проєкти, – каже співзасновник оборонного фонду Green Flag Ventures Джастін Зііф. – Ці команди повинні мати чітке військове та цивільне застосування». 

Заснований у вересні 2023-го Green Flag Ventures – один із перших іноземних інвесторів в українські оборонні стартапи. Зі свіжих компаній у портфелі Green Flag – виробник рацій для ЗСУ Himera Міші Рудомінського. Цю інвестицію фонд оголосив на початку вересня 2024-го. 

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