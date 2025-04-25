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Украинский стартап Pickpad привлек $200 000 от фонда Antler. Что проект разрабатывает

Альона Сидельникова
Альона Сидельникова
Forbes

1 хв читання

Украинский стартап Pickpad, разрабатывающий систему управления заказами для ресторанов, привлек $200 000 от сингапурского фонда Antler. Об этом Forbes Ukraine сообщил основатель стартапа Ярослав Цыганенко.

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Ключевые факты

  • Pickpad – это система с «умными» панелями, автоматизирующая процесс выдачи заказов в заведениях питания с помощью сенсоров и машинного обучения.
  • Когда заказы ставят на сенсорную панель Pickpad, система через интеграцию с POS-системой автоматически проверяет соответствие заказа, обновляет его статус, посылает уведомления клиентам о готовности, а имя клиента появляется на панели.
  • «Каждый день в заведениях сотни диджитал-заказов прорабатываются вручную. Операционная неэффективность и существенное влияние человеческого фактора создают проблемы со скоростью и точностью заказов», – объясняет основатель Pickpad Ярослав Цыганенко.
  • Привлеченные средства пойдут на запуск пилотных проектов, улучшение продукта и взаимоотношения с ресторанами.
  • «Решаем проблему стоимостью $100 000 для 400 000 заведений питания в США (от заведений быстрого питания до кафе среднего класса). Суммарно это проблема на $40 млрд», – заметил Цыганенко.
  • В настоящее время две станции работают в Чикаго: одна в кафе Soloway Coffe, другая – в локальной сети кофе Dollop Coffee.
  • «Начали с кофеен по нескольким причинам, в частности средний заказ (чашка кофе) нуждается в минимальном размере нашей панели, что упрощает процесс производства», – сказал Цыганенко.

Контекст

Pickpad был основан в 2024-м Ярославом Цыганенко. До этого он развивал сервис доставки еды Mister.Am. Сейчас Циганенко сфокусован на Pickpad, а Mister.Am управляет местная команда.

Pickpad получил награду CES 2025 Innovation Award в категории «Искусственный интеллект». Также проект стал победителем Restaurant Technology Network 2025 Startup Alley – американского мероприятия для фудтех-стартапов, где победителя выбирали голосованием среди представителей крупных ресторанных сетей.

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