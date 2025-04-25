Український стартап Pickpad залучив $200 000 від фонду Antler. Що він розробляє

Український стартап Pickpad, що розробляє систему управління замовленнями для ресторанів, залучив $200 000 від сінгапурського фонду Antler. Про це Forbes Ukraine повідомив засновник стартапу Ярослав Циганенко.

Ключові факти

Pickpad – це система з «розумними» панелями, що автоматизує процес видачі замовлень у закладах харчування за допомогою сенсорів і машинного навчання.

Коли замовлення ставлять на сенсорну панель Pickpad, система через інтеграцію з POS-системою автоматично перевіряє відповідність замовлення, оновлює його статус, надсилає сповіщення клієнтам про готовність, а ім’я клієнта з’являється на панелі.

автоматично перевіряє відповідність замовлення, оновлює його статус, надсилає сповіщення клієнтам про готовність, а ім’я клієнта з’являється на панелі. «Кожного дня у закладах сотні діджитал-замовлень опрацьовуються вручну. Операційна неефективність і суттєвий вплив людського фактора створюють проблеми зі швидкістю та точністю замовлень», – пояснює засновник Pickpad Ярослав Циганенко.

Залучені кошти підуть на запуск пілотних проєктів, покращення продукту та побудову взаємовідносин із ресторанами.

«Розвʼязуємо проблему вартістю $100 000 для 400 000 закладів харчування у США (від закладів швидкого харчування до кафе середнього класу). Сумарно це проблема на $40 млрд», – зауважив Циганенко.

Наразі дві станції працюють у Чикаго: одна у кав’ярні Soloway Coffe, інша – у локальній мережі кави Dollop Coffee.

«Розпочали з кав’ярень із декількох причин, зокрема середнє замовлення (чашка кави) потребує мінімального розміру нашої панелі, що спрощує процес виробництва», – сказав Циганенко.

Контекст

Pickpad був заснований у 2024-му Ярославом Циганенком. До цього він розвивав сервіс доставки їжі Mister.Am. Наразі Циганенко сфокусований на Pickpad, а Mister.Am управляє місцева команда.

Pickpad отримав нагороду CES 2025 Innovation Award у категорії «Штучний інтелект». Також проєкт став переможцем Restaurant Technology Network 2025 Startup Alley – американського заходу для фудтех-стартапів, де переможця обирали голосуванням серед представників великих ресторанних мереж.