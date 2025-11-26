Бюро экономической безопасности Украины расширило возможности Telegram-бота StopShadowBot. Теперь украинцы могут сообщать не только о нарушениях при продаже бытовой техники и электроники, но и о нарушениях при продаже топлива, табачных и алкогольных изделий, информирует пресс-служба ведомства.

Подробности

Через бот пользователи могут отправлять фото, краткое описание нарушения и адрес торговой точки.

«Это позволяет специалистам БЭБ оперативно получать сигналы о рисковых операциях и проверять факты, свидетельствующие об уклонении от налогообложения», – подчеркнули в Бюро.

Подакцизная отрасль традиционно уязвима к теневым схемам, отмечают в БЭБ. «Расширение функционала делает бот более универсальным и способствует усилению контроля за соблюдением законодательства на рынке подакцизных товаров», – подытожили в ведомстве.

Контекст

БЭБ запустил StopShadowBot в мессенджере в конце октября. Каждый может анонимно сообщить о случаях нарушения при покупке бытовой техники и электроники.

Государственная налоговая служба в прошлом году провела за девять месяцев года более 16 000 камеральных проверок, по которым было начислено 9,5 млн грн штрафов относительно ФЛП, работающих с подакцизными товарами.