В проекте государственного бюджета на 2026 год Кабинет министров Украины предусмотрел поступления от налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, такие как OLX, а также акцизный налог на сладкие напитки. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту №14000, опубликованной на сайте Верховной Рады.

Подробности

Указанные инициативы должны обеспечить дополнительные 22,5 млрд грн в бюджет, в частности:

14 млрд грн – благодаря принятию законопроекта №14025 о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, такие как OLX, Prom.ua, Uklon и т. п.;

8,5 млрд грн – за счет законопроекта №9032-1, вводящего акцизный налог на напитки с добавлением сахара или других подсластительных или ароматических веществ.

Кроме того, правительство планирует привлечь 26 млрд грн путем улучшения механизмов взыскания налогового долга и 60 млрд грн благодаря уменьшению уклонений от уплаты таможенных платежей.

Контекст

В январе стало известно, что правительство готовит законопроект для Верховной Рады об автоматическом обмене информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, между налоговыми органами более 29 стран. Речь идет о платформах, предоставляющих услуги, например, такси (Uklon, Bolt) или о доставке (Glovo). По оценкам главы финансового комитета Даниила Гетманцева, налогообложение таких сервисов может приносить в госбюджет около 10 млрд грн ежегодно.

В августе Кабмин одобрил обновленный законопроект о налогообложении доходов с цифровых платформ. Законопроект создает условия для присоединения Украины к глобальной системе обмена данными о доходах с цифровых платформ, таких как Bolt, Uber, Glovo, Airbnb, Booking.

Законопроект предусматривает, что доход физических лиц – налоговых резидентов Украины – будет поступать в ГНС от операторов платформ или иностранных налоговых служб. В большинстве случаев плательщикам не придется представлять отдельные декларации, поскольку налоговым агентом будет выступать оператор платформы. Для физических лиц – подотчетных продавцов – будет применяться ставка НДФЛ 5%, если они отвечают условиям: открыли отдельный банковский счет для поступлений, не являются самозанятыми, не имеют наемных работников, годовой доход не превышает 834 минимальные зарплаты (около 6,7 млн ​​грн в 2025 году). Для всех остальных ставка НДФЛ составляет 18%. Доход до 36 336 грн в год (12 прожиточных минимумов в 2025 году) от продажи через платформы не облагается налогом, что освобождает от налогов разовые продажи бытовых вещей. Минфин отмечает, что это упростит администрирование и снизит риски налоговых проверок для плательщиков и операторов платформ.