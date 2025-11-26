Бюро економічної безпеки України розширило можливості Telegram-бота StopShadowBot. Тепер українці можуть повідомляти не лише про порушення під час продажу побутової техніки та електроніки, а й про порушення під час продажу пального, тютюнових та алкогольних виробів, інформує пресслужба відомства.

Деталі

Через бот користувачі можуть надсилати фото, короткий опис порушення та адресу торгової точки.

«Це дозволяє фахівцям БЕБ оперативно отримувати сигнали про ризикові операції та перевіряти факти, що можуть свідчити про ухилення від оподаткування», – наголосили у Бюро.

Підакцизна галузь є традиційно вразливою до тіньових схем, зауважують у БЕБ. «Розширення функціоналу робить бот універсальнішим та сприяє посиленню контролю за дотриманням законодавства на ринку підакцизних товарів», – підсумували у відомстві.

Контекст

БЕБ запустило StopShadowBot у месенджері наприкінці жовтня. Кожен має можливість анонімно повідомити про випадки порушення під час купівлі побутової техніки та електроніки.

Державна податкова служба минулого року провела за девʼять місяців року понад 16 000 камеральних перевірок, за якими було нараховано 9,5 млн грн штрафів щодо ФОПів, які працюють із підакцизними товарами.