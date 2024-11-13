В Украине после проверок выписали рекордные почти 9000 штрафов ФЛП, работающим с подакцизными товарами

Государственная налоговая служба провела за девять месяцев года более 16 000 камеральных проверок, по которым начислено 9,5 млн грн штрафов по ФЛП, работающим с подакцизными товарами, сообщает Опендатабот. Налоговая проводила и фактические проверки, по результатам которых было вынесено почти 9000 решений и начислено штрафов на 132,2 млн грн.

Ключевые факты

В этом году налоговая провела 16 119 камеральных проверок ФЛП, работающих с подакцизным товаром. По результатам было начислено 9,53 млн грн штрафных санкций (в 2023-м – 21,96 млн грн), из которых согласована почти вся сумма – 9,52 млн грн.

ФЛП, работающих с подакцизным товаром. По результатам было начислено 9,53 млн грн штрафных санкций (в 2023-м – 21,96 млн грн), из которых согласована почти вся сумма – 9,52 млн грн. Для сравнения, наибольшее количество камеральных проверок за последние пять лет было проведено в 2020 году – 33 882 проверки.

Инфографика: Опендатабот

По результатам фактических проверок было принято еще 8983 штрафных санкции, это рекордное количество за последние пять лет. Нарушители должны оплатить 132,2 млн грн (в прошлом году – 133,1 млн грн). В этом году средняя сумма санкционных штрафов уменьшилась в 2,5 раза по сравнению с суммой в 2021 году и составляет 14 700 грн.

было принято еще 8983 штрафных санкции, это рекордное количество за последние пять лет. Нарушители должны оплатить 132,2 млн грн (в прошлом году – 133,1 млн грн). В этом году средняя сумма санкционных штрафов уменьшилась в 2,5 раза по сравнению с суммой в 2021 году и составляет 14 700 грн. Для сравнения, в 2020–2021 годах в среднем принималось по 5800 решений в год, при этом общая сумма санкций составила 210 млн грн в год. В прошлом году количество решений оставалось на том же уровне, однако общая сумма штрафов была снижена в 1,5 раза.

Инфографика: Опендатабот

Контекст

Налоговая за девять месяцев провела 5483 документальных проверки ФЛП, что на четверть меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Несмотря на уменьшение количества проверок, сумма штрафных санкций в 2024 году выросла в 5,7 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (518,8 млн грн). Впрочем, предприниматели удачно оспаривают некоторые из этих решений.

В этом году по итогам налоговых проверок доначислено 2,33 млрд грн, а после обжалования налоговых решений эта сумма снизилась до 1,06 млрд грн. Для сравнения, в прошлом году оштрафованным удалось обжаловать только треть.

В 2024-м, по данным Государственной налоговой службы, запланировано более 3300 проверок компаний и ФЛП, из них почти 73% придется на компании, а остальные – на частных предпринимателей.

Уже с 1 декабря в Украине прекращает действие мораторий на проведение документальных проверок ФЛП 1-й и 2-й групп, поэтому количество проверок может увеличиться.

ГНС может доначислить налоги после проверки, если предприниматель занижал доходы или завышал расходы, безосновательно пользовался налоговыми льготами, допускал нарушения в сфере НДС, несвоевременно предоставлял отчетность, сотрудничал с рисковыми контрагентами, не соблюдал валютное законодательство или нарушал правила учета налоговых разниц.