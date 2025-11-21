Правительство закладывало в проект бюджета на 2026 год 8,5 млрд грн дохода от этого акциза.

Введение акциза на сладкие напитки с 2026 года может быть отсрочено, сообщил 21 ноября глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцев по итогам встречи с представителями МВФ.

Подробности

«Обсудили сложные решения, которые они разработали вместе с Министерством финансов и Кабинетом министров. Некоторые предложения – такие как акциз на сладкую воду – пока удалось снять», – сообщил он.

В то же время, по его словам, будут приняты и непростые решения, поскольку Украина очень зависит от помощи партнеров, которая завязана на программе с МВФ.

«Ждем SLA (Staff Level Agreement – ​​договоренность о новой программе на уровне менеджмента Фонда, которую должен подтвердить совет директоров)», – резюмировал он.

Контекст

Правительство закладывало в проект бюджета на 2026 год 8,5 млрд грн дохода от акцизов на сладкие напитки. Этот акциз – инициатива нардепа Михаила Радуцкого, которая с 2023 года пылится в парламенте.

Соответствующий законопроект депутаты подали еще в марте прошлого года. Позже концепция изменилась, и теперь акциз на сладкие напитки стал частью законопроекта об общем увеличении налогов на 125 млрд грн, который правительство внесло в Верховную Раду 18 июля.

В случае принятия документа Радой акциз уже в этом году может принести в бюджет 2,4 млрд грн. Однако вместе с этим вырастет и цена на напитки, предупреждают в Американской торговой палате (АСС), куда, в частности, входят «Coca-Cola Украина» и PepsiCo.