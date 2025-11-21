Введение акциза на сладкие напитки с 2026 года может быть отсрочено, сообщил 21 ноября глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцев по итогам встречи с представителями МВФ.
Правительство закладывало в проект бюджета на 2026 год 8,5 млрд грн дохода от этого акциза.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Подробности
- «Обсудили сложные решения, которые они разработали вместе с Министерством финансов и Кабинетом министров. Некоторые предложения – такие как акциз на сладкую воду – пока удалось снять», – сообщил он.
- В то же время, по его словам, будут приняты и непростые решения, поскольку Украина очень зависит от помощи партнеров, которая завязана на программе с МВФ.
- «Ждем SLA (Staff Level Agreement – договоренность о новой программе на уровне менеджмента Фонда, которую должен подтвердить совет директоров)», – резюмировал он.
Контекст
Правительство закладывало в проект бюджета на 2026 год 8,5 млрд грн дохода от акцизов на сладкие напитки. Этот акциз – инициатива нардепа Михаила Радуцкого, которая с 2023 года пылится в парламенте.
Соответствующий законопроект депутаты подали еще в марте прошлого года. Позже концепция изменилась, и теперь акциз на сладкие напитки стал частью законопроекта об общем увеличении налогов на 125 млрд грн, который правительство внесло в Верховную Раду 18 июля.
В случае принятия документа Радой акциз уже в этом году может принести в бюджет 2,4 млрд грн. Однако вместе с этим вырастет и цена на напитки, предупреждают в Американской торговой палате (АСС), куда, в частности, входят «Coca-Cola Украина» и PepsiCo.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.