Украинцы в ноябре приобрели на 10% меньше новых авто

За ноябрь в Украине было зарегистрировано чуть более 5200 новых легковых авто, что на 3% меньше, чем в прошлом году, сообщает ассоциация «Укравтопром». По отношению к октябрю потребительская активность на авторынке уменьшилась на 10%.

Ключевые факты

Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 64 000 новых легковых автомобилей, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Лидерство на рынке новых авто удерживает японская марка Toyota – 868 автомобилей. По сравнению с октябрем текущего года продажи новых авто этой марки увеличились на 28%, а по сравнению с ноябрем 2023 года выросли на 2%.

На втором месте Renault – 533 машины (это на 32% меньше, чем в октябре, но на 39% больше к ноябрю 2023-го).

Третий результат у Skoda – 514 авто (рост на 27% по сравнению с октябрем, на 1% больше, чем в ноябре прошлого года).

Еще в топ-пятерку ноября попали VW и BMW.

Контекст

В октябре в Украине было реализовано более 5800 новых легковушек. Это всего на 1% больше, чем в том же месяце прошлого года. По отношению к сентябрю потребительская активность на авторынке увеличилась на 2%. В течение месяца украинский автопарк пополнили 16 300 подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы, это на 23% меньше, чем в прошлом. Это наименьшее в этом году месячное количество регистраций импортируемых авто с пробегом.

В последние 12 месяцев новые легковые автомобили в Украине подорожали в среднем на 10–11%, об этом свидетельствуют расчеты Forbes Ukraine на основе данных ассоциации «Укравтопром» 26 ноября.

В октябре на приобретение новых легковых авто украинцы потратили 11,1 млрд грн, это на 12% больше, чем в прошлом, и на 3% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Всего с начала года в Украине было реализовано новых легковых автомобилей на сумму 104,2 млрд грн, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2023 года.